El impacto del reciclaje como motor económico en Panamá y el Caribe

Tetra Pak fortalece la cadena de reciclaje y economía circular en la región

• A través del programa Tu Papel Cuenta, Tetra Pak fomenta la clasificación de residuos y la creación de mobiliario escolar a partir de componentes reciclados.

(18/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El reciclaje se ha consolidado en Panamá como una cadena productiva esencial que impulsa la economía nacional, generando empleos en etapas de recolección, transporte, clasificación y transformación de materiales. En este contexto, Tetra Pak reafirma su compromiso con la economía circular en Centroamérica y el Caribe, destacando que el trabajo conjunto ha sido la pieza fundamental de su estrategia de sostenibilidad durante la última década.

A lo largo de 2025, la compañía ha fortalecido su infraestructura para la recuperación de envases post consumo, integrando a recolectores de base y expandiendo la red de acopio regional. Estas acciones no solo buscan mitigar el impacto ambiental, sino también generar beneficios sociales mediante la innovación responsable. Gracias al programa Tu Papel Cuenta, los envases recolectados son procesados en plantas especializadas donde, mediante un hidropulper, se separan sus componentes para obtener fibras de cartón de alta calidad y polialuminio.

Transformación y educación ambiental

La estrategia de Tetra Pak incluye una colaboración activa con juntas comunales, municipalidades y clientes para optimizar la clasificación de residuos. Un pilar fundamental de esta labor es la educación en centros escolares, donde se demuestra la circularidad de los materiales mediante la confección de pupitres fabricados con polialuminio reciclado. Por su parte, la fibra de cartón recuperada se utiliza en la manufactura de productos de uso diario como cajas, bolsas y servilletas.

Ante el incremento en la generación de residuos durante el cierre del año, la empresa intensifica sus campañas de sensibilización para motivar a la ciudadanía a clasificar sus materiales. El director de Sostenibilidad de Tetra Pak para Andina, Centroamérica, el Caribe y México, Guillermo Pugliese, resaltó que la capacidad de procesar los envases de cartón es una característica sostenible clave que fortalece la economía local al dar una nueva oportunidad a los recursos dentro de un ciclo responsable.

Reconocimiento al liderazgo sostenible

El impacto positivo del programa Tu Papel Cuenta, que suma más de 17 años de ejecución, fue distinguido este año con la máxima categoría del Reconocimiento Liderazgo Sostenible 2025 por parte de AmCham Panamá. Este galardón resalta el valor de las iniciativas que integran la innovación y la colaboración para construir sistemas alimentarios seguros.

Tetra Pak ha informado que continuará trabajando con mercados finales y autoridades locales para asegurar que los consumidores cuenten con acceso a puntos de entrega voluntaria. Para facilitar este proceso, la plataforma informativa Tu Papel Cuenta ofrece un directorio actualizado de recuperadores y centros de acopio disponibles en todo el territorio panameño.