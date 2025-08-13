Tetra Pak impulsa reciclaje, nutrición infantil y sostenibilidad global

Tetra Pak reduce 25% de emisiones en su cadena de valor y 54% en sus operaciones propias

En 2024, Tetra Pak recicló 82 millones de envases en Centroamérica y benefició a 66 millones de niños con programas de alimentación escolar.

(13/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- Tetra Pak, líder mundial en procesamiento y envasado de alimentos, presentó su 26º Informe de Sostenibilidad FY24, en el que reporta una reducción récord del 25 % en sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en toda su cadena de valor desde 2019, y del 54 % en sus operaciones propias. Además, la compañía alcanzó un consumo de energía renovable del 94 %, consolidando su camino hacia cero emisiones netas para 2030.

El informe destaca que estos avances responden al compromiso de Tetra Pak de impulsar sistemas alimentarios más seguros y sostenibles, en un contexto donde se proyecta que la población mundial alcanzará los 10.000 millones de personas para 2050, lo que incrementará en un 60 % la demanda de alimentos.

Tecnología, reciclaje y nutrición infantil

Entre los logros más relevantes del período 2024 se incluyen:

• Recolección y reciclaje de 82 millones de envases post consumo en Centroamérica y el Caribe, como parte del programa “Tu Papel Cuenta”.

• Reducción de hasta 40 % en el consumo energético y mejora del 60 % en la calidad de producción en fábricas de alimentos, gracias a soluciones avanzadas de fabricación.

• Entrega de leche y bebidas nutritivas a 66 millones de niños en 49 países mediante programas escolares.

• Fortalecimiento económico de más de 84.000 pequeños productores lecheros en 29 centros Dairy Hubs.

• Inversión de 100 millones de euros en investigación y desarrollo para mejorar el perfil ambiental de los envases sin comprometer la seguridad alimentaria.

• Lanzamiento del marco “Approach to Nature”, con más de 20 objetivos medibles para revertir la pérdida de naturaleza y mejorar la seguridad hídrica.

• Participación activa de 150 proveedores en la iniciativa “Join us in Protecting the Planet”.

Tetra Pak reafirma su compromiso de alcanzar cero emisiones netas de GEI en toda su cadena de valor para 2050, trabajando en conjunto con clientes, proveedores y comunidades.