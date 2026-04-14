Thule optimiza su logística europea con un nuevo almacén automático de Mecalux en Polonia

Mediante tecnología de vanguardia y el software Easy WMS, la nueva instalación de Thule busca elevar la productividad y garantizar la trazabilidad total de sus productos.
Mecalux construye almacén autoportante para centralizar la distribución de Thule en Europa
• La multinacional sueca automatiza su centro de distribución en Polonia para gestionar 40,000 palets y mejorar la eficiencia operativa en más de 138 mercados.
(14/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Gliwice, Polonia.- La multinacional sueca Thule, referente en equipamiento para estilos de vida activos, ha seleccionado la tecnología de la empresa Mecalux para transformar su cadena de suministro en el continente europeo. El proyecto consiste en la edificación de un almacén automático de Mecalux en la localidad de Krzyż Wielkopolski, infraestructura que funcionará como el nodo central para su catálogo de productos en Europa y diversos mercados globales.
Paweł Pępiak, director del centro de distribución, explicó que la implementación de esta tecnología busca incrementar la productividad, optimizar el uso del espacio y asegurar la trazabilidad de la mercancía. Según el directivo, la automatización permitirá reducir costes operativos y agilizar los procesos logísticos para mejorar la experiencia final del cliente.
Innovación en ingeniería autoportante
La nueva instalación destaca por sus dimensiones y capacidad técnica, con una estructura autoportante de 135 metros de largo, 51 metros de ancho y una altura de 42 metros. El recinto estará equipado con seis transelevadores automáticos de doble profundidad que facilitarán la gestión de 40,000 palets. Además, contará con sistemas avanzados de control de temperatura y humedad para proteger la integridad de los productos.
Para maximizar el flujo interno, un circuito de transportadores conectará el almacén automático con la planta de producción y el almacén manual ya existente. Complementariamente, un sistema de electrovías de suelo se encargará del traslado de la mercancía desde la recepción hasta el almacenamiento y hacia los 16 canales dinámicos en la zona de muelles de carga.
Digitalización y eficiencia operativa
La gestión integral de las operaciones estará a cargo del software Easy WMS de Mecalux. Esta herramienta digital automatizará la asignación de ubicaciones basándose en la rotación y categoría de cada producto, además de supervisar la preparación de pedidos.
La integración de este software no solo busca aumentar la eficiencia para satisfacer la demanda de los próximos años, sino también mejorar la seguridad y ergonomía de los trabajadores al minimizar las manipulaciones manuales en el proceso logístico.
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