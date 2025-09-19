Cliente de Tigo gana el primer auto de la promoción por el 5º aniversario de la compañía

Tigo Panamá celebra 5 años con la entrega del primer auto de su promoción

(19/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En el marco de su quinto aniversario en el país, Tigo Panamá ha dado inicio a su gran promoción de celebración con la entrega del primer auto de la campaña #5añosContigoPanama. La iniciativa busca reconocer la confianza y fidelidad de los clientes que han acompañado a la empresa durante su trayectoria de crecimiento y compromiso en el mercado panameño.

La primera afortunada ganadora es Gladys Solís, quien se hizo acreedora del vehículo, un modelo Changan, tras conquistar al público con un video inspirador que recibió la mayor cantidad de votos. Con esta primera entrega, Tigo reafirma su misión de motivar, conectar y premiar a todos los que forman parte de su historia en el país.

La dinámica del concurso se mantendrá activa hasta el 15 de octubre de 2025, con la entrega de un auto nuevo cada semana. Participar es muy sencillo y está abierto para todos los clientes de Tigo Panamá. Los interesados deben seguir la cuenta oficial de @TigoPanama en Instagram, publicar un video creativo, divertido o emotivo, mostrando cómo cambiaría su vida si ganaran un auto. Es indispensable usar el hashtag #5añosContigoPanama y etiquetar a la cuenta de la empresa en la publicación.

Cada semana, los cinco videos más destacados son subidos a la página web oficial de Tigo para que el público vote por su favorito. El video con la mayor votación se lleva el auto. La campaña, además de ser una forma de agradecimiento, combina la creatividad y la emoción de los participantes con la fuerza de la red de la compañía.

María Antonia Mejía, directora de Mercadeo Digital de Tigo Panamá, expresó su satisfacción con la iniciativa. “Estamos muy felices de compartir con nuestros clientes esta gran celebración. Estos cinco años en Panamá han sido de aprendizaje, crecimiento y cercanía, y qué mejor manera de agradecer esa confianza que entregando premios que realmente transforman vidas”, señaló.

La empresa invita a todos sus clientes a sumarse a la dinámica, compartir su creatividad y vivir la oportunidad de ser los próximos ganadores de un auto.