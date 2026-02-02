La 68ª edición de los Grammy brilla con la joyería personalizada de diamantes creados en laboratorio de Pandora

Pandora viste a Tyla y PinkPantheress en los Grammy 2026 con diamantes creados en laboratorio

• Mediante el uso de oro blanco de 14 quilates y piedras de alto quilataje, la firma danesa demuestra que los diamantes creados en laboratorio son la nueva norma en la alta moda global.

(02/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- En el marco de la 68ª edición de los Premios Grammy, Pandora ha consolidado su posición como un referente indiscutible del lujo contemporáneo. La firma danesa destacó en la alfombra roja al vestir a las artistas Tyla y PinkPantheress con piezas exclusivas elaboradas con diamantes creados en laboratorio, diseñadas a medida para resaltar en uno de los eventos de moda y música más seguidos a nivel mundial.

Tyla: Sofisticación personalizada y diseño a medida

La ganadora del Grammy, Tyla, cautivó a los asistentes con un set de joyería que fusiona la estética clásica con una visión innovadora. La pieza central de su look fue el collar “The Together Collier”, una creación única en oro blanco de 14 quilates que cuenta con 116 diamantes creados en laboratorio, alcanzando un total de 11.6 quilates. El estilismo de la cantante incluyó además un sofisticado efecto de capas mediante el uso de chokers adaptados de brazaletes tipo tennis de la colección Pandora Era.

Para completar su propuesta, Tyla seleccionó anillos de las líneas Pandora Era y Pandora Infinite, junto con un brazalete y un delicado anklet. Esta elección subraya el nuevo lenguaje del lujo, donde la personalización y la atención al detalle son fundamentales para las figuras más relevantes de la industria musical actual.

PinkPantheress: El poder del minimalismo de alto impacto

PinkPantheress optó por una estética minimalista pero contundente. La artista lució un collar personalizado de la colección Pandora Infinite, también elaborado en oro blanco de 14 quilates. Esta pieza se convirtió en una de las más comentadas de la noche debido a que sus diamantes creados en laboratorio sumaron un total de 68 quilates.

El equilibrio entre la elegancia atemporal y la modernidad se mantuvo presente en el resto de su conjunto, compuesto por un anillo y un brazalete rígido de la misma colección. Con estas piezas, Pandora demuestra que la innovación técnica no está reñida con la distinción, ofreciendo alternativas responsables que resuenan con las demandas de una nueva generación de consumidores que buscan sostenibilidad sin sacrificar la espectacularidad.

La presencia de la marca en los Grammy 2026 no solo celebra el talento artístico, sino que posiciona firmemente el futuro del lujo como un sector consciente e innovador, donde los diamantes cultivados en laboratorio lideran la transición hacia una moda más ética y accesible.

