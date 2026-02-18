Universidad Autónoma de Guadalajara recibe distintivo Empresa de Diez del Infonavit

Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) es distinguida por tercer año consecutivo como Empresa de Diez

• El Infonavit otorgó por tercer año consecutivo el distintivo a la institución por su cumplimiento puntual y consistente en las aportaciones y obligaciones patronales.

(18/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Guadalajara, México.- La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) fue distinguida por tercer año consecutivo por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con el reconocimiento “Empresa de Diez”. Esta distinción premia el cumplimiento ejemplar de la institución en sus obligaciones patronales de manera sostenida.

Excelencia en cumplimiento patronal

El distintivo se otorga exclusivamente a las organizaciones que cubren con puntualidad sus aportaciones y las amortizaciones de crédito, manteniendo una constancia mínima de diez bimestres consecutivos sin presentar adeudos. Durante el acto de entrega, representantes del Infonavit en Jalisco, entre ellos el Lic. Lucio Ernesto Palacios Cordero y el Lic. Israel González Ramírez, señalaron en tercera persona que este logro refleja una responsabilidad legal sólida y un compromiso real con el bienestar de los trabajadores.

La Mtra. Tania Casillas Gaxiola, Directora de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), fue la encargada de recibir el galardón, acompañada por el Lic. Mario Alberto Contreras Frías, Jefe de Seguridad Social y Prestaciones de la casa de estudios.

Beneficios para la comunidad laboral

Más allá del fortalecimiento de la reputación institucional, este reconocimiento se traduce en ventajas tangibles para los empleados. La distinción facilita que la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) ofrezca a su comunidad laboral asesorías directas por parte del Infonavit, así como mayores facilidades para que los colaboradores gestionen y accedan a sus créditos de vivienda.

El programa “Empresa de Diez” se enmarca en una estrategia nacional del Infonavit para identificar y reconocer públicamente a las instituciones que promueven empleos estables, formales y de alta calidad. Para la institución educativa, este aval ratifica su posición como una organización socialmente responsable que cumple estrictamente con la normatividad vigente y vela por el desarrollo integral de su equipo humano.

