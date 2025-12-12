La International Advertising Association fortalece su liderazgo regional con Valentín Bueno

IAA incorpora a Valentín Bueno a su equipo global para liderar la agenda estratégica en Latinoamérica

• Valentín Bueno , un ejecutivo con más de tres décadas de experiencia en la industria publicitaria, tendrá la misión de liderar la agenda estratégica regional y coordinar el trabajo de las representaciones nacionales de la IAA .

(12/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- La International Advertising Association (IAA), reconocida como la red global más influyente de profesionales del marketing y la comunicación, anunció el nombramiento de Valentín Bueno como su nuevo Vicepresidente / Area Director para Latinoamérica. Desde esta posición estratégica, Bueno liderará la agenda regional, se encargará de coordinar el trabajo de las representaciones nacionales de la organización y actuará como la voz de Latinoamérica en las discusiones a escala global. Su designación lo integra formalmente al Leadership Team mundial de la asociación, consolidando su papel en la conducción global de la IAA.

Trayectoria y Objetivos Estratégicos del Nuevo Director

La incorporación de Valentín Bueno representa un impulso estratégico para la región. El ejecutivo cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector publicitario, con una especialización marcada en Out of Home. A lo largo de su carrera, ha encabezado procesos de expansión internacional para múltiples empresas, desarrollando operaciones en 24 países y gestionando proyectos en sectores como tecnología, medios, comunicaciones y producción de contenidos.

El ejecutivo es reconocido por su capacidad para construir alianzas, su visión estratégica y su permanente impulso por la innovación. Su visión emprendedora lo llevó a fundar y consolidar compañías como Latcom–Worldcom y Contenidos Advertising -CAS-, además de crear la Fundación Gestionar Esperanzas, enfocada en promover iniciativas sociales de sostenibilidad e inclusión en América Latina. También es el impulsor de Skywalker Group, desde donde promueve proyectos en medios, bienes raíces, servicios financieros y arte.

Según Bueno, su enfoque estará en promover una mayor integración regional, impulsar el crecimiento de las representaciones locales y fortalecer el vínculo entre anunciantes, agencias, medios y todos los actores de la cadena.

IAA: Promoviendo un Ecosistema Sostenible

La IAA articula a los principales actores del ecosistema publicitario, lo que incluye marcas, agencias, medios, plataformas tecnológicas y líderes de la industria. Con una presencia en 56 países y una red de aproximadamente 4,000 miembros, la asociación busca impulsar un entorno de comunicación transparente, sostenible y basado en las mejores prácticas. La misión de la IAA es actuar como puente entre profesionales y compañías que buscan un crecimiento internacional, acompañándolos en los procesos de transformación tecnológica, económica y cultural que impactan a la industria.

