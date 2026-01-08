Varela Hermanos inicia la Zafra de Caña de Azúcar 2026 con proyección récord

Tradición y sostenibilidad marcan el comienzo de la Zafra de Caña de Azúcar 2026

• La empresa procesará un volumen histórico de 102 mil toneladas de caña durante la Zafra de Caña de Azúcar 2026, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética.

(08/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con 118 años de trayectoria agrícola e industrial, la empresa Varela Hermanos, S.A. dio inicio oficialmente a la Zafra de Caña de Azúcar 2026. Este hito anual reafirma el compromiso de la organización con el desarrollo económico regional y la implementación de soluciones sostenibles que buscan proteger el entorno natural del país, manteniendo la esencia operativa que ha guiado a la compañía desde su fundación en 1908.

Dinamización económica y proyecciones de cosecha

La actividad, que se concentra principalmente en el distrito de Pesé, provincia de Herrera, tendrá una duración aproximada de 100 días. Para este ciclo, Varela Hermanos proyecta una inyección económica de 3.5 millones de dólares destinados a salarios y prestaciones, lo que se traduce en la generación de más de 300 empleos directos e indirectos. En términos de producción, se estima el procesamiento de 102 mil toneladas de caña, cifra que representa el mayor volumen histórico de la compañía, operando su capacidad de molienda al máximo nivel.

Este incremento productivo es resultado de la incorporación de 143 hectáreas de nueva siembra en el sector de La Concepción de Parita, alcanzando un total de 1,682 hectáreas en operación actual. Además del procesamiento de azúcar, la zafra generará cerca de 31,600 toneladas de biomasa, compuesta por bagazo y cogollo, que serán gestionados para su aprovechamiento como fuente de energía.

Evolución hacia un modelo energético sostenible

Luis J. Varela Jr., Presidente y CEO de Varela Hermanos, destacó que la visión de la empresa se orienta a que cada residuo se convierta en una posibilidad de eficiencia. Esta estrategia se complementa con los logros alcanzados en 2025, como la instalación de 1,450 paneles solares en su planta de Juan Díaz, permitiendo que el 100% del proceso de embotellado se realice con energía limpia y reduciendo la emisión de 378 toneladas de CO₂ anualmente.

Por su parte, el Ingeniero José Javier Dopeso, Vicepresidente de Operaciones de Varela Hermanos, informó sobre los avances en la instalación de una nueva caldera integrada a un sistema moderno de procesamiento de biomasa. Esta infraestructura, que estará plenamente operativa para la siguiente temporada, permitirá optimizar el uso de los recursos generados en los campos y fortalecer la transición hacia un modelo industrial con menor huella ambiental.

Compromiso ambiental y social

La jornada inaugural mantuvo la tradición con una misa en honor a San Isidro Labrador en la Hacienda San Isidro, unificando al equipo de colaboradores antes del inicio de las labores de campo. Complementando la zafra, la empresa mantiene activo su programa de reforestación con más de 26 mil árboles sembrados y la recolección de 130 toneladas de materiales reciclables, consolidando una operación que busca equilibrar la productividad industrial con la preservación de los ecosistemas locales.

