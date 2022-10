Veolia: La economía circular, una gran apuesta hacia la Transformación Ecológica en el sector hospitalario en Panamá

(26/Oct/2022 – web) Panamá.- Veolia en Panamá, a través del proyecto Economía Circular en el tratamiento de residuos hospitalarios en la República de Panamá, recibió Mención Honorífica en los Premios Palma de Oro 2022 en Economía Circular organizado por el Sindicato de Industriales de Panamá.

Este proyecto consiste en la separación de metales y la separación de plásticos que puedan ser aglutinados e incorporados como insumo en la fabricación de adoquines; para posteriormente ser utilizado como sub-base o concreto de limpieza en procesos de construcción o también para infraestructuras de manera interna.

Durante este 2022 hemos implementado pruebas de mezclas para implementar en los procesos internos de las instalaciones, para el año 2023 comenzaremos la producción de adoquines ecológicos (CERO LANDFILL).

Este material, es procedente de un Ecosteryl, tecnología que utiliza la aplicación de un tratamiento térmico continuo de microondas (100°C durante una hora), realiza un proceso de alta precisión y eficiencia (hasta 300 kg/h), dejando los residuos hospitalarios totalmente inocuos y listos para la disposición final o para alternativas de aprovechamiento, generando una reducción de su volumen en un 80% y de su peso hasta un 10%.

Hoy día, desinfectamos 80 toneladas mensuales de residuos hospitalarios consumiendo menos energía que otras tecnologías, además no generamos emisiones directas al medio ambiente puesto que la tecnología de desinfección por microondas no tiene chimenea; al ser un proceso de calor seco no requerir el uso de caldera por lo tanto no generamos agua residual.

Desde nuestra operación en la gestión integral de residuos y saneamiento como Veolia Panamá, contamos con la experiencia y conocimiento necesario para ayudar a las ciudades y a las industrias a enfrentar los desafíos medioambientales, es por ello que nuestros esfuerzos están orientados a brindar soluciones que impactan positivamente el ambiente, el bienestar humano y la prosperidad económica, por lo tanto estamos comprometidos en poner al servicio de nuestros clientes, tecnologías con bajo impacto ambiental y que generen valor tanto para nuestra organización como para la sociedad, garantizando que los procesos implementados en nuestro Parque Tecnológico Ambiental El Diamante sean sostenibles a largo plazo y evidencien resultados para todos los grupos de interés.

Como equipo seguimos trabajando por el propósito de Veolia, La Transaformación Ecológica, una gran apuesta a la economía circular.

Fuente/Foto: Veolia