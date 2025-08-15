Víctor Betancourt propone modelo auditable y explicable para la inteligencia artificial

IA confiable, explicable y auditable: el futuro en nuestras manos

La IA debe ser regulada con transparencia, trazabilidad y supervisión humana, según el Gerente General de SONDA Panamá-Guatemala.

Nuevos roles como AI Ethics Officer y Explainability Engineer serán clave para garantizar decisiones responsables en sistemas inteligentes.

(15/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La Inteligencia Artificial (IA) ha dejado de ser una herramienta limitada a tareas operativas para convertirse en un motor de decisiones autónomas en sectores críticos como salud, justicia, finanzas y seguridad. Esta evolución, aunque prometedora, plantea desafíos éticos y regulatorios sin precedentes.

Víctor Betancourt, Gerente General de SONDA Panamá-Guatemala, advierte que “no se trata solo de crear inteligencia artificial, sino de construir una IA confiable”. En su artículo de opinión, Betancourt destaca tres riesgos clave: la opacidad de los modelos, la velocidad de ejecución sin supervisión humana y el potencial de desviación que puede amplificar desinformación o alterar debates públicos.

Ante este panorama, el autor propone adoptar principios como la explicabilidad —que permite comprender las decisiones de la IA—, la auditoría constante y la asignación clara de responsabilidades humanas. Estas prácticas ya han sido incorporadas en regulaciones como la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea.

Betancourt subraya que el cumplimiento ético no debe limitarse a la normativa, sino convertirse en un cambio cultural profundo. Las empresas y gobiernos deben diseñar sistemas con trazabilidad, monitoreo en tiempo real y transparencia pública. Además, surgirán nuevos roles como el Chief AI Ethics Officer, el AI Auditor y el Explainability Engineer, encargados de supervisar el ciclo de vida de la IA desde su diseño hasta su implementación.

La reflexión final es clara: el futuro de la IA no depende solo de avances tecnológicos, sino de la capacidad humana para regular, auditar y comprender sus decisiones. En palabras del autor, “harán falta vigilantes éticos, auditores imparciales, gestores responsables y una ciudadanía informada y participativa”.