Visa amplía su inversión global en el Fútbol Femenino como primer Socio del Fútbol Femenino de la FIFA

Tras el éxito en Francia en el 2019, Visa tiene la mira puesta en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ en Australia y Nueva Zelanda para habilitar experiencias únicas para aficionados del fútbol de todo el mundo

(21/Dic/2021 – web) San Francisco, CA. EE.UU.- Visa (NYSE:V) anunció hoy que amplió aún más su apoyo al fútbol femenino al convertirse en el primero Socio del Fútbol Femenino para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™. Esta inversión extiende el compromiso que Visa ha hecho a través de Europa y alrededor del mundo, para elevar el fútbol femenino y generar una mayor igualdad dentro del deporte.

«Las mujeres tienen una influencia enorme —en la cancha, como propietarias de pequeñas empresas y como impulsoras de la mayoría de las compras de consumo. Sabemos que cuando apoyamos el éxito de las mujeres en el deporte, apoyamos el éxito de las mujeres en todas partes», dijo Lynne Biggar, Líder Global de Mercadeo de Visa. «Convertirnos en el primer Socio del Fútbol Femenino de la FIFA es parte de una inversión mucho más grande en iniciativas para la mujer destinadas a ayudar a reconocer el potencial ilimitado de las mujeres en todo el mundo».

Visa es uno de los patrocinadores del fútbol femenino más activos del mundo. A través de nuestro patrocinio de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ y otras importantes organizaciones de fútbol femenino de todo el mundo, la compañía busca actuar como catalizador para el cambio y contribuir al creciente reconocimiento del fútbol femenino. El torneo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2019™ fue visto por un récord de 1,12 mil millones de espectadores1 y marcó la inversión in situ más grande de Visa en el fútbol femenino, ofreciendo la última tecnología de pagos en todos los estadios y diseñando experiencias exclusivas para consumidores y clientes de todo el mundo.

Mientras que la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ se celebrará en Australia y Nueva Zelanda en el 2023, siendo la primera vez que el torneo se jugará en dos países e incluirá a 32 equipos, Visa posibilitará experiencias únicas para aficionados del fútbol de todo el mundo, activará el premio a la Jugadora del Partido e incorporará su programa Team Visa para futbolistas mujeres. Además, como el Servicio de Pagos Exclusivo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, Visa implementará su tecnología de pagos innovadora en estadios del torneo y ofrecerá experiencias exclusivas para los aficionados y clientes, desde brindar maneras innovadoras de pagar hasta utilizar recursos de campañas de mercadeo de Visa para impulsar prioridades comerciales mutuas con los clientes.

“Como socio de la FIFA desde hace mucho tiempo y orgullosos promotores del fútbol femenino, fue una elección natural para Visa convertirse en el primer Socio del Fútbol Femenino de la FIFA», dijo Sarai Bareman, Directora de Fútbol Femenino de la FIFA. “Visa es bien conocida por apoyar a los atletas y ver los beneficios positivos que se pueden obtener a través del deporte. Son defensores de la igualdad, la diversidad y la inclusión, valores fundamentales que comparten la FIFA y la Copa Mundial Femenina de la FIFA, a medida que crecemos y celebramos el juego femenino.”

Dada la correlación entre el éxito en el deporte y los negocios —el 94% de las mujeres con cargos directivos practicaron un deporte en algún momento de sus vidas2— el apoyo de Visa a las mujeres no se termina en la cancha. Visa continúa desarrollando programas que abren más oportunidades para las mujeres dentro y fuera del campo de juego:

• Team Visa: Diseñado para ayudar a los atletas a triunfar tanto en el deporte como en la vida, Team Visa ha patrocinado a más de 500 atletas desde que comenzó el programa. De esos atletas, el 55% son mujeres, entre ellas 22 futbolistas como Lucy Bronze (Inglaterra), Alexia Putellas (España) y Ellie Carpenter (Australia).

• The Second Half: Lanzado en el Reino Unido a principios del 2021, Second Half es un programa de desarrollo profesional de Visa para apoyar a futbolistas mujeres a planificar su futuro profesional más allá del fútbol. El programa ayuda a las mujeres a reconocer cómo aplicar las aptitudes que han desarrollado —perseverancia, trabajo en equipo y compromiso— fuera del campo deportivo.

• She’s Next, Empowered by Visa: Visa también tiene programas más amplios —como She’s Next— para apoyar emprendedoras de todo el mundo y trabajar por cerrar brechas con herramientas educativas, mentorías y fondos que marquen una diferencia.

«Me encanta tener la oportunidad de alentar a los jóvenes a seguir sus sueños y estoy orgullosa de ser parte de Team Visa porque la compañía comparte esta misma visión y apoya lo que hago», dijo Ellie Carpenter, defensa en la selección nacional de fútbol femenino de Australia. «Poder jugar en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ en mi país natal es sin duda un sueño hecho realidad».

El primer patrocinio de Visa de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ complementa su inversión global en el fútbol femenino, que incluye su alianza sin precedentes con la UEFA femenina, y el patrocinio de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, incluyendo la Selección Femenina de Fútbol de EE. UU. y la Copa SheBelieves. También refuerza la larga asociación con la FIFA, que incluye la Copa Mundial de la FIFA™, Copa Mundial Femenina de la FIFA™ y otros eventos de la FIFA.

