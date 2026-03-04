Visa y Copa Airlines extienden alianza estratégica para fortalecer el programa ConnectMiles

Programa ConnectMiles asegura siete años de colaboración continua entre Visa y Copa Airlines

• La extensión del acuerdo por siete años permitirá a los usuarios de ConnectMiles acumular millas en sus consumos diarios con la seguridad y aceptación global de la red Visa.

(04/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Visa y Copa Airlines han anunciado la renovación de su alianza estratégica por los próximos siete años, un acuerdo destinado a seguir impulsando el programa ConnectMiles. Esta extensión reafirma una colaboración que supera los 10 años y consolida el posicionamiento de ambas marcas líderes en el sector de viajes y servicios financieros, enfocándose en una propuesta de valor robusta para los viajeros frecuentes y nuevos usuarios que desean capitalizar sus consumos mediante la acumulación de millas.

Expansión regional y beneficios exclusivos

La colaboración se materializa a través de tarjetas de crédito de marca compartida con emisión Visa, diseñadas principalmente para el segmento afluente. Actualmente, esta iniciativa tiene presencia en nueve países distribuidos en Centroamérica, el Caribe y Suramérica, contando con el respaldo de diversos bancos emisores en la región que adaptan los beneficios y condiciones según el perfil de sus clientes.

Liz Marie Pareja, Gerente General de Visa Panamá, Nicaragua y Belice, destacó en tercera persona el compromiso de la organización por elevar la experiencia de los tarjetahabientes. Según la ejecutiva, el objetivo es que los usuarios accedan a una plataforma completa donde la acumulación de millas se integre con una red de aceptación global, respaldada por los estándares de seguridad y confianza característicos de Visa.

Propuesta de valor y flexibilidad

Por su parte, Marco Ocando, director sénior de Mercadeo y Lealtad de Copa Airlines, señaló en tercera persona que los clientes de ConnectMiles y Visa pueden acumular beneficios en sus compras cotidianas bajo esquemas diseñados específicamente por cada banco emisor. Ocando subrayó que la oferta actual incluye una variedad de productos construidos sobre las prioridades de los usuarios, brindando mayores oportunidades de acumulación, flexibilidad y beneficios alineados con su estilo de vida.

Visión hacia el futuro del ecosistema de pagos

Con esta renovación, ambas empresas consolidan una visión compartida para ampliar la oferta regional y conectar a más personas con incentivos relevantes para sus viajes. El acuerdo no solo busca fidelizar a los miembros actuales del programa, sino también atraer a potenciales socios mediante un ecosistema de pagos seguro, confiable y adaptado a las dinámicas cambiantes del mercado latinoamericano.

