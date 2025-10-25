Visa anuncia hito histórico en su lucha contra el fraude: Evitan $1.000 millones en estafas

Lucha contra el fraude 360° de Visa logra desmantelar más de 25.000 comercios fraudulentos

• Para fortalecer el ecosistema, Visa ha colaborado con clientes y agencias de la ley para desmantelar más de 25.000 comercios fraudulentos a nivel global, aplicando un enfoque integral 360° en la lucha contra el fraude .

(25/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Visa, reconocida globalmente como líder en el sector de pagos digitales, anunció un logro extraordinario en su batalla continua en la lucha contra el fraude. Su equipo especializado de la nueva práctica Visa Scam Disruption (VSD) ha identificado con éxito intentos de fraude por un valor superior a $1.000 millones desde su puesta en marcha hace un año. Este hito subraya el compromiso inquebrantable de la compañía por mejorar la protección y la seguridad del consumidor en un entorno de fraude que evoluciona rápidamente.

A partir de estos resultados, Visa también ha colaborado activamente con sus clientes y con agencias del orden público para desmantelar más de 25.000 comercios fraudulentos a nivel mundial. Estas acciones forman parte de los esfuerzos integrales de la empresa para salvaguardar a los consumidores y proteger el ecosistema de pagos.

Estrategia y alcance global

Oscar Marquez, líder de Riesgo de Visa América Latina y el Caribe, señaló que el panorama de amenazas en los pagos experimenta una evolución casi diaria, con estafadores que explotan a las personas a una escala masiva. «Lograr este hito es un avance significativo, pero es solo el comienzo», expresó Marquez. El ejecutivo enfatizó que estos resultados motivan a Visa a continuar la lucha contra el fraude «sin parar —las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año—», invirtiendo de manera constante en tecnologías avanzadas y especialistas de clase mundial para incrementar la seguridad de su red para todos.

Visa ha fortalecido uno de sus programas centrales de protección, el Programa de Riesgos para la Integridad de Visa, con el objetivo de brindar mayor apoyo a sus bancos clientes en la detección de prácticas comerciales engañosas. La compañía mantiene la postura de que combatir las estafas exige la colaboración de todo el ecosistema y un enfoque integral 360° que haga un énfasis igual o mayor en la prevención que en la mitigación.

El rol de la Inteligencia Artificial contra estafas

La proliferación de la Inteligencia Artificial (IA) ha permitido que los estafadores y sus tácticas se vuelvan más sofisticadas y escalables. El equipo de VSD está a la vanguardia, utilizando la IA en conjunto con una profunda experiencia humana para identificar estafas complejas y maliciosas, deteniéndolas antes de que logren afectar a posibles víctimas.

La empresa ha destacado dos ejemplos recientes de estafas particularmente maliciosas que enfrentan los consumidores:

• Estafas de Viaje: Se ha observado un repunte en estafadores que crean imitaciones convincentes de sitios web de aerolíneas y agencias de viajes. Utilizando smishing, phishing y publicidad maliciosa, envían «avisos de cancelación» falsos de vuelos u hoteles para recolectar detalles de pago e información personal en estos sitios fraudulentos.

• Estafa a nuevos negocios: Este tipo de fraude se dirige a propietarios de nuevas pequeñas empresas. Los estafadores prometen servicios comerciales integrales por cuotas modestas, luego presionan a las víctimas para que abran nuevas cuentas de crédito o usan información robada para abrirlas ellos mismos, antes de desaparecer por completo.

Visa concluyó reiterando que las estafas están en aumento en frecuencia, impacto financiero y sofisticación, y las amenazas impulsadas por IA representan desafíos significativos. La empresa continuará trabajando estrechamente con sus socios y clientes para identificar y derrotar eficazmente a los estafadores más astutos, protegiendo así a los consumidores y al ecosistema financiero global.