Visa Intelligent Authorization moderniza el procesamiento de pagos en América Latina

Visa Intelligent Authorization: La nueva era de innovación en pagos digitales

• Presentada en el Visa Seller Summit 2026, esta solución de autorización inteligente alcanza una tasa media de aprobación global del 96.3% mediante aprendizaje automático.

(10/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Bogotá, Colombia.- En el marco del Visa Seller Summit de América Latina 2026, la compañía Visa anunció el lanzamiento de Visa Intelligent Authorization, una innovadora herramienta integrada en la Visa Acceptance Platform. Esta solución está diseñada para que los adquirentes, incluyendo bancos e instituciones financieras, modernicen sus sistemas de procesamiento de pagos mediante una única conexión API, eliminando la necesidad de realizar reconstrucciones costosas en sus infraestructuras tecnológicas.

La autorización de pagos es un proceso crítico en el ecosistema digital donde los adquirentes envían solicitudes en tiempo real a los bancos para su aprobación. No obstante, los sistemas tradicionales enfrentan dificultades ante la complejidad de los datos actuales, lo que suele derivar en declinaciones erróneas y mayores gastos operativos. Visa Intelligent Authorization mitiga estos retos con una capacidad de procesamiento moderna para las principales redes de tarjetas, garantizando un tiempo de actividad del 99.999% y una tasa de aprobación líder en la industria del 96.3% a nivel global.

El motor de esta herramienta utiliza aprendizaje automático para analizar transacciones en tiempo real, optimizando el enrutamiento según las reglas de red y las regulaciones regionales. Además, ofrece un portal centralizado con paneles de análisis para la supervisión, liquidación y cumplimiento normativo, proporcionando alertas de riesgo instantáneas para las instituciones financieras.

Infraestructura para el futuro del comercio

La evolución de los pagos hacia carteras digitales, stablecoins y comercio agéntico exige infraestructuras capaces de manejar volúmenes masivos de datos. Investigaciones de Visa en América Latina revelan que dos de cada tres consumidores han utilizado autenticación biométrica y un 62% consideraría el uso de stablecoins para transferencias internacionales, lo que marca una tendencia hacia pagos automatizados y continuos.

Leonardo J. Collado, líder de Servicios de Valor Agregado para Visa América Latina y el Caribe, destacó en tercera persona que la industria entra en una fase donde los agentes de IA y las autorizaciones biométricas son habituales. Según Collado, aunque la oportunidad es amplia, muchas transacciones aún dependen de infraestructuras antiguas. Con esta nueva API, la compañía busca ofrecer una base escalable preparada para las demandas presentes y futuras del mercado.

Visa Intelligent Authorization ya se encuentra disponible para adquirentes elegibles, consolidándose como un pilar para el procesamiento moderno de pagos en una industria en constante transformación.

