Visa y GSMA lanzan la iniciativa Finanza Digital para Todos

Visa y GSMA se unen en una iniciativa de cinco años para promover la inclusión financiera digital de 20 millones de personas y empresas en África, Asia y América Latina

La iniciativa Finanza Digital para Todos, lanzada por Visa y GSMA, tiene como objetivo mejorar la inclusión financiera digital de mujeres, pequeños agricultores y propietarios de negocios en países de bajos y medianos ingresos a través de recursos educativos, investigación conjunta y digitalización de servicios financieros.

(1/Mar/2024 – web) Panamá.- Visa, compañía líder mundial en tecnología de pagos, y la GSMA Mobile for Development Foundation (Fundación GSMA) anunciaron hoy el lanzamiento de la iniciativa Finanza Digital para Todos, o Digital Finance for All, sumando a los esfuerzos de Visa desde hace décadas para aumentar el acceso a la economía global para todos, en todas partes. Esta iniciativa de cinco años tiene como objetivo promover la inclusión financiera digital de 20 millones de personas, incluyendo mujeres, pequeños agricultores y propietarios de nano, micro y pequeñas empresas (NMSE, por sus siglas en inglés) en países de bajos y medianos ingresos de África, Asia y América Latina.

Si bien el uso de pagos digitales por parte de adultos en países de bajos y medianos ingresos aumentó un 66% con respecto al 2014[1], las mujeres, los pequeños agricultores, los propietarios de NMSE y las personas desplazadas a nivel mundial siguen enfrentando barreras para acceder a la economía digital. Las mujeres en países de bajos y medianos ingresos tienen un 20% menos de probabilidades que los hombres de tener una cuenta financiera formal[2] y más del 30% de los alimentos del mundo son producidos por pequeños agricultores[3] aunque la mayoría tiene acceso limitado o no tiene acceso alguno a servicios financieros formales como crédito, préstamos, ahorros o seguros[4].

“En Visa creemos que los pagos digitales son fundamentales para incluir a todos en la economía digital al ayudar a proporcionar acceso al sustento económico”, dijo Chiagozie Nwabuebo, vicepresidente de Crecimiento Global e Impacto Social, Visa. “Junto con la Fundación GSMA, buscamos empoderar a las personas que viven en comunidades subatendidas en todo el mundo y ofrecer acceso equitativo para ayudar a construir un mejor futuro financiero para todos”.

Para ayudar a mejorar la salud financiera, la iniciativa Finanza Digital para Todos:

• Ofrecerá recursos de educación financiera a través de un conjunto de herramientas de educación financiera móvil desarrollado colaborativamente que permite una fácil entrega y ampliación en todos los mercados para ayudar a habilitar el acceso a servicios de dinero móvil y la participación en ellos;

• Llevará a cabo investigaciones conjuntas a través del Visa Economic Empowerment Institute (VEEI) y la Fundación GSMA centradas en la inclusión financiera, la promoción y la innovación de productos para mujeres, pequeños agricultores, NMSE y personas desplazadas a nivel mundial;

• Digitalizará los pequeños agricultores y las NMSE para apoyar su adopción de servicios financieros digitales a fin de procurarles resiliencia y crecimiento; y

• Apoyará la inclusión financiera significativa y el bienestar de refugiados y las comunidades que los acogen.

“El dinero móvil puede desempeñar un papel transformador en el avance de la inclusión financiera y la resiliencia para los casi 2.000 millones de personas que siguen sin estar bancarizadas a nivel mundial. Sin embargo, la escasa educación financiera y digital es una barrera clave para acceder a servicios financieros digitales, especialmente para ciertos segmentos de la población como mujeres, agricultores y microcomercios”, dijo Ashley Olson Onyango, líder de Inclusión Financiera y AgriTech, GSMA. “Nos alegra mucho que nuestra alianza con Visa nos permita impulsar aún más el empoderamiento económico y apoyar a millones de usuarios para que accedan a servicios financieros que cambian la vida».