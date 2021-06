Visa y Jefa se unen para atender las necesidades financieras de las mujeres en América Latina y el Caribe

●La alianza regional destaca el compromiso de Visa de impulsar la inclusión en todas partes.

(17/Jun/2021 – web) Miami, EE.UU.- Visa (NYSE: V) anunció una alianza regional con Jefa, la primera plataforma en América Latina y el Caribe centrada en atender las necesidades financieras de las mujeres – un segmento considerablemente desatendido. Bajo esta alianza exclusiva, Jefa lanzará primero una tarjeta* en México – en donde el 54% de las mujeres no están bancarizadas¹–, seguido de lanzamientos en Colombia y Centroamérica. El acuerdo también prevé más adelante la colaboración para el desarrollo de nuevas soluciones y experiencias para las clientas de Jefa.

«Visa cree en el empoderamiento de las mujeres, desde emprendedoras hasta amas de casa», dijo Sonia Michaca, directora senior de Alianzas Fintech para Visa América Latina y el Caribe. «La inclusión financiera y digital transforma las economías. Las mujeres, quienes controlan la mayor parte del gasto diario de los hogares, deberían estar en el mismo centro de esta transformación, sin embargo, es un segmento subatendido. Por ello, estamos encantados de asociarnos con Jefa, una plataforma liderada por mujeres en América Latina y el Caribe, que atiende explícitamente las necesidades financieras de las mujeres en la región. Juntos buscamos acelerar la inclusión de las mujeres en el sector de los servicios financieros en toda América Latina y el Caribe».

Un estudio reciente liderado por Visa destaca el fuerte apetito de las consumidoras por nuevas formas de pagos digitales. Más del 60% de las mujeres, en particular las millennials, dicen que esperan que las tiendas minoristas tradicionales ofrezcan opciones de pago sin contacto y la mayoría (54%) está utilizando los pagos sin contacto siempre que sea posible. El 44% de las consumidoras brasileñas indican que utilizan los pagos sin contacto con mayor frecuencia y el 58% de ellas dice que no compraría en una tienda que no ofrezca pagos sin contacto. Por otra parte, el 52% de las consumidoras globales compran ahora más en línea siempre que sea posible, y las consumidoras consideran que estas tendencias se mantendrán después de la pandemia. La oferta de productos de Jefa y Visa responderá a esta demanda de nuevos productos para las consumidoras.

Jefa, empresa que lanzó su oferta de productos en América Latina y el Caribe, es la primera plataforma de la región centrada exclusivamente en atender las necesidades financieras de las mujeres. Al transformar significativamente la oferta de productos y mercadeo de los bancos y neobancos de la región dirigida tradicionalmente a los hombres, Jefa ya tiene más de 100.000 mujeres en su lista de espera previo al lanzamiento. Siguiendo un sencillo proceso de identificación y sin necesidad de un saldo mínimo, las mujeres pueden abrir una cuenta** con funciones adaptadas a ellas, de forma gratuita y en cuestión de minutos desde su teléfono.

«Jefa es una solución para las mujeres que las empodera con las herramientas que necesitan para crear un mejor estilo de vida. En Jefa adoptamos un enfoque multifacético que aborda las numerosas barreras a las que se enfrentan las mujeres para entrar en la economía global. Esto incluye el uso de datos desglosados por género para informar nuestro producto, el diseño de canales de distribución para llegar a las mujeres en lugares en los que ellas confían, y la prestación de servicios que se adaptan a su particular comportamiento financiero», dijo la fundadora y CEO de Jefa, Emma Smith. «Agregar el poder de la marca Visa y su compromiso global con las mujeres refuerza nuestra oferta y amplía la inclusión financiera y digital de las mujeres en toda la región».

El empoderamiento de las mujeres, una prioridad de Visa desde hace tiempo.

El acuerdo se basa en el compromiso de larga data que tiene Visa con el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Visa ha hecho de la equidad digital una prioridad en todos los lugares en los que opera a través de una serie de programas dirigidos a las consumidoras, las emprendedoras y a las empresas. Un ejemplo, tal cual como se anunció al principio de la pandemia, es la Iniciativa de Acceso Equitativo de la Fundación Visa, la cual incluye 200 millones de dólares para apoyar la recuperación de las micro y pequeñas empresas (MyPEs) centrándose en el progreso económico de las mujeres. Además, a través de una subvención de 20 millones de dólares al Banco Mundial de la Mujer, la Fundación Visa está apoyando un programa de cinco años para ayudar a 1,5 millones de microempresas y pequeñas empresas – que son propiedad de mujeres – a aumentar sus activos en un 20% y crear acceso financiero para 10 millones de mujeres a nivel mundial.

Desde la equidad salarial y el patrocinio de mujeres en el deporte hasta el financiamiento y el desarrollo de programas específicos para emprendedoras y propietarias de pequeñas empresas en todo el mundo, Visa se esfuerza por aprovechar y aumentar la innovación para empoderar a las mujeres en todas las facetas de la vida, y en asociarse con startups que tienen los mismos objetivos.

* Las tarjetas son solicitadas en la plataforma de JEFA y emitidas por CACAO PAYCARD SOLUTIONS, S.A. de C.V.

** Las cuentas son operadas única y exclusivamente por CACAO PAYCARD SOLUTIONS, S.A. de C.V., quién está en proceso de autorización para ser una Institución de Fondos de Pago Electrónico y con quien JEFA tiene celebrado un contrato de comisión mercantil.

Referencia

¹ https://www.womensworldbanking.org/country-strategies-mexico/

Vía LLYC