Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique celebra su apertura con enfoque en el turismo de lujo

Hilton expande su portafolio de lujo con la apertura de Waldorf Astoria Costa Rica

El Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique celebra su reciente apertura en la región de Guanacaste, consolidando un nuevo estándar de hospitalidad de lujo y sostenible en América Latina. Hilton, junto a sus socios, inauguró el Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique, un resort que busca fusionar el servicio de alta gama con la rica biodiversidad y cultura costarricense.

(12/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Punta Cacique, Costa Rica.- El Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique celebró oficialmente su reciente apertura, marcando un hito en la expansión de la hospitalidad de lujo de Hilton en la región de Guanacaste. Ubicado sobre los impresionantes acantilados con vistas al Océano Pacífico, este nuevo resort se presenta como un símbolo de la fusión entre el servicio elegante y la sostenibilidad. La ceremonia de inauguración reunió a dignatarios, ejecutivos de Hilton y socios del proyecto, reafirmando su compromiso con la excelencia y la vibrante cultura local.

Un compromiso con el lujo y la sostenibilidad

Chris Nassetta, presidente y director ejecutivo de Hilton, destacó que la apertura del resort refuerza la cartera de hoteles de lujo de la compañía. Según Nassetta, el hotel personifica el compromiso de la marca Waldorf Astoria con un servicio genuino y experiencias únicas, celebrando la rica biodiversidad de Costa Rica. Por su parte, Steve Case, presidente y director ejecutivo de Revolution, afirmó que el resort define la esencia de la comunidad de Punta Cacique al combinar el lujo con la belleza natural y la cultura del país.

Phillipe Garnier, presidente y director ejecutivo de Garnier & Garnier, señaló que el proyecto es un legado que demuestra el talento local y el potencial de Guanacaste como centro de inversión y sostenibilidad. El desarrollo refleja los más altos estándares de precisión técnica, excelencia operativa y responsabilidad ambiental, consolidando la misión de la empresa de construir con propósito.

Experiencias de primer nivel y visión a largo plazo

Eduardo y Mauricio Gruener, socios principales de Cacique Investors, expresaron su orgullo por haber transformado la estrategia del proyecto en una realidad tangible. Destacaron la alineación con Waldorf Astoria y la ejecución disciplinada que permitirá ofrecer experiencias excepcionales a los huéspedes. El resort, que también cuenta con un conjunto exclusivo de residencias de lujo, está diseñado para el éxito a largo plazo, reforzando el sector hotelero costarricense.

El Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique, situado en la tranquila Playa Penca, ofrece seis experiencias gastronómicas de inspiración regional y amenidades de primera clase, que incluyen una piscina de varios niveles, clubes para niños y adolescentes, y un spa y gimnasio de vanguardia. El resort combina de manera ingeniosa su servicio auténtico con una programación local cuidadosamente seleccionada, invitando a los viajeros a sumergirse en la esencia del estilo de vida «Pura Vida».

Hoteles: Un sector en crecimiento y la oferta turística

El resort forma parte de la nueva comunidad de lujo de Punta Cacique, una iniciativa de Revolution Places, propiedad de Revolution, Cacique Investors LLC y Garnier & Garnier. El proyecto busca servir como un punto de partida para que los viajeros descubran la auténtica naturaleza y cultura del país.