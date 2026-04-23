Wall Street English y Panamá en Positivo firman alianza para otorgar becas de inglés

La colaboración busca potenciar el crecimiento de emprendedores y profesionales panameños mediante el dominio del idioma inglés como herramienta de impacto social.
Alianza entre Wall Street English y Panamá en Positivo impulsa el desarrollo profesional
• Ambas organizaciones formalizaron un acuerdo para entregar cinco programas completos de inglés destinados a los ganadores de los Premios Panamá en Positivo.
(23/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Wall Street English Panamá y la plataforma Panamá en Positivo formalizaron un acuerdo de colaboración estratégica con el objetivo de impulsar el desarrollo personal, profesional y emprendedor en el país. El convenio se centra en facilitar el acceso a la educación bilingüe como motor de progreso para los ciudadanos que contribuyen activamente a la sociedad panameña.
La alianza establece la entrega de cinco programas completos de estudio, valorados en B/.14,000. Estos programas serán otorgados como premios en diversas categorías de los Premios Panamá en Positivo, una iniciativa que reconoce a individuos, proyectos y organizaciones que generan un impacto favorable en la nación.
Herramientas para el crecimiento profesional
Karen Fuentes, gerente de operaciones de Wall Street English, señaló en tercera persona que esta unión busca proporcionar herramientas reales para que las personas puedan llevar su talento más lejos, conectando el aprendizaje del idioma con oportunidades de avance concretas. Por su parte, Marisol Guizado, fundadora de Panamá en Positivo, destacó que contar con este respaldo permite que el reconocimiento trascienda lo simbólico y ofrezca oportunidades que transformen el camino de los participantes.
La organización educativa, que cuenta con más de 50 años de experiencia global y cuatro años de presencia en el mercado panameño, ofrece una metodología flexible que integra modalidades presenciales y virtuales. Sus programas disponen de acceso continuo, profesores nativos y experiencias de aprendizaje personalizadas para garantizar resultados efectivos.
Compromiso con el talento local
Este acuerdo se integra a una serie de iniciativas previas de Wall Street English enfocadas en el desarrollo del talento mediante becas y colaboraciones institucionales. Con esta firma, la institución educativa y Panamá en Positivo —plataforma con 13 años de trayectoria visibilizando historias de éxito— reafirman su compromiso con la construcción de un Panamá con mayores capacidades competitivas.
A través de esta cooperación, se busca que el reconocimiento al esfuerzo y compromiso social de los panameños esté acompañado de formación académica de alta calidad, permitiendo que el impacto de sus proyectos escale a niveles internacionales gracias al dominio del idioma inglés.
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