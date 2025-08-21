Wendy’s Panamá inaugura sucursal en Versalles y refuerza su expansión comercial

Wendy’s inaugura nueva sucursal en Versalles y fortalece su expansión en Panamá

La franquicia invierte $5 millones adicionales en su expansión 2025, generando empleos y fortaleciendo alianzas con proveedores locales.

La nueva sede de Wendy’s en Versalles ofrece autoservicio, desayunos, parque infantil y entrega a domicilio, bajo el formato Free Standing.

(21/Ago/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- La franquicia Wendy’s Panamá anunció la apertura oficial de su nueva sucursal en Plaza Versalles, ubicada estratégicamente en el corregimiento de Don Bosco, una zona de alto crecimiento comercial que beneficia a más de 50.000 residentes del área este de la capital.

Con esta apertura, Wendy’s refuerza su plan de expansión para 2025, sumando una inversión adicional de $5 millones a los $20 millones ejecutados hasta el año anterior. La nueva sucursal genera empleos directos e indirectos, dinamiza la economía local y fortalece la cadena de valor con proveedores nacionales, emprendedores y empresas del sector alimentario y logístico.

“La sucursal de Versalles representa una sinergia de negocios que impulsa el empleo y promueve buenas prácticas con empresas locales. Es una apuesta por el talento panameño y por seguir creciendo en un país que nos ha dado la oportunidad perfecta para expandirnos”, destacó Jhonny Mercado, fundador de Wendy’s Panamá.

Por su parte, Alejandro Vives, gerente general de la franquicia, señaló que “esta ubicación es una de las más esperadas por nuestros clientes. Estamos orgullosos de acercarnos cada vez más a la comunidad, ofreciendo comida fresca, atención amable y calidad en cada experiencia”.

La nueva sucursal operará bajo el formato Free Standing, un modelo independiente que permite mayor flexibilidad operativa. Entre sus servicios destacan:

• Desayunos de 7:00 a.m. a 10:30 a.m.

• Autoservicio para mayor comodidad

• Atención 24 horas de jueves a domingo (solo por autoservicio)

• Parque infantil para niños

• Entrega a domicilio a través de plataformas aliadas

Con más de 6.500 restaurantes en todo el mundo y 55 años de trayectoria desde su fundación en Columbus, Ohio, Wendy’s mantiene su compromiso global de ofrecer “comida fresca preparada en el momento”, consolidando su presencia en Panamá desde el año 2000.