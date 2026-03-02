Zoho Corporation registra 150 millones de usuarios pagos y un sólido crecimiento global

Zoho Corporation alcanza el millón de clientes empresariales en su 30 aniversario

• La tecnológica global Zoho Corporation reportó un crecimiento del 20% en sus ingresos durante 2025, impulsada por su enfoque de autofinanciamiento y una estrategia centrada en la escalabilidad de sus soluciones.

(02/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Zoho Corporation, empresa de tecnología global de capital privado, anunció que ha superado el hito de un millón de empresas como clientes, lo que representa una base de más de 150 millones de usuarios pagos a nivel mundial. Este anuncio coincide con la celebración de los 30 años de la organización, que integra las marcas Zoho, ManageEngine, Qntrl y TrainerCentral.

Crecimiento sostenido y modelo de negocio

Durante el año 2025, la compañía registró un crecimiento interanual del 32% en su cartera de clientes y un aumento del 20% en sus ingresos. Sridhar Vembu, cofundador y científico jefe de Zoho Corporation, destacó que ser una empresa autofinanciada y privada les permite mantener un enfoque exclusivo en la entrega de valor al cliente, diferenciándose de sus competidores en el mercado tecnológico.

«Nuestra estrella guía ha sido responder si cada innovación ayudará realmente a las empresas», afirmó Vembu. Esta filosofía ha permitido a la organización expandir su presencia en mercados estratégicos, sumando clientes de renombre internacional como Mercedes-Benz India, Grupo Gonher en América Latina, Flora Food Group en la Unión Europea y diversas entidades deportivas en Medio Oriente.

Testimonios de éxito y flexibilidad operativa

Diversas organizaciones han manifestado cómo la tecnología de Zoho Corporation ha facilitado su evolución operativa. Brandon Lennix, director de Operaciones Comerciales de GardaWorld, señaló que la plataforma ha crecido junto a su negocio en la última década, evitando marcos rígidos y permitiendo una adaptación rápida mediante la automatización de flujos de trabajo y el uso de analítica avanzada.

Por su parte, directivos de empresas como CIMCO y Arctic Spas resaltaron la relación de asociación a largo plazo con la marca, valorando la integración fluida de herramientas como Zoho CRM y Zoho One. Según los usuarios, la capacidad de la plataforma para evolucionar constantemente sin imponer precios corporativos excesivos ha sido determinante para su lealtad durante más de diez años.

Presencia global y trayectoria

Fundada en 1996 y con sede principal en Chennai, India, Zoho Corporation se ha transformado en una multinacional con más de 90 oficinas en 28 países y una fuerza laboral de 19,000 empleados. Al mantener su rentabilidad de forma independiente, la empresa optimiza su capacidad para canalizar recursos hacia la investigación y el desarrollo de soluciones potentes, escalables y asequibles para el mercado global.

