11 momentos memorables de la Alfombra Roja Met Gala que marcaron la moda

Vive lo más icónico de la Alfombra Roja Met Gala

Desde Lady Gaga luciendo múltiples atuendos en 2019 hasta el impactante disfraz de Jared Leto como la gata Choupette en 2023, la Alfombra Roja Met Gala destaca los momentos más memorables del evento

(22/Abr/2024 – web) México.- Para preparar a los fanáticos para la alfombra roja más importante del año, enlistamos los mejores momentos de la noche del Met Gala a través del tiempo.

El lunes 6 de mayo llega la alfombra roja más importante del mundo de la moda y como siempre E! Entertainment brindará un acceso exclusivo y en primera fila completamente en VIVO de la alfombra roja y la llegada de todas las estrellas más importantes del momento “Live From E!: Met Gala” 2024 a partir de las 5PM COL/PAN.

“La Met Gala es para la moda lo que son los Oscars para el cine. Es la noche más importante de la moda” asegura Zanna Roberts Rassi, corresponsal de moda de E! Entertainment y estilista internacional de estrellas. Y a la hora de elegir los tres atuendos más emblemáticos de todos los tiempos del Met Gala, afirma: “La número uno es Lady Gaga en 2019: 4 looks, una entrada de 16 minutos… ¡y actuando con todo su equipo de Haus of Gaga!”

La alfombra roja del Met Gala se ha convertido en un momento anhelado por todos los fanáticos de la moda y la cultura pop trascendiendo gustos, estilos y generaciones. Como gran antesala a la llegada de la fecha más esperada, te recordamos los looks más icónicos de los últimos tiempos que siguen dando de qué hablar:

CHER en 1979: Cher, con su famoso vestido con transparencias que revolucionó la Met Gala en 1979. Cher asistió con un atrevido traje de plumas diseñado por Bob Mackie, su diseñador de vestuario. El reluciente atuendo de telaraña de la cantante, hizo que la exposición de su piel iniciara el fenómeno del vestido desnudo del Met, que ha inspirando a muchos.

NAOMI CAMPBELL, GIANNI Y DONATELLA VERSACE en 1995: Naomi Campbell enamoró a todos con un vestido de Versace incrustado de cristales que era capaz de encandilar a los flashes. La sorprendente brillante creación, una obra maestra de Gianni Versace, hacia honor al glamour de la era de supermodelos que marcó la época, convirtiéndose así en un momento inolvidable de la misma.

LADY DI en 1996: La princesa Diana realizó su única y memorable aparición en 1996, tres meses después de que se anunciara su divorcio con el príncipe Carlos. Con un vestido azul marino de lencería, un clásico de Dior diseñado por el entonces director creativo John Galliano, marcó un nuevo momento de libertad para ella, esa edición honró el legado de Christian Dior.

SARAH JESSICA PARKER en 2006: Uno de los looks más icónicos de la emblemática Carrie (protagonista de Sex & the City), se dio en 2006, cuando la actriz hizo su entrada triunfal del brazo del diseñador Alexander Mc Queen. Su look era mágicamente perfecto para Anglomanía, la temática de ese año, ambos lucieron vestidos en composé con tartanes rojos.

MARC JACOBS ALFOMBRA en 2012: El famoso diseñador Marc Jacobs acaparó la atención de todos los paparazzi cuando hizo su aparición luciendo un vestido de encaje de Comme des Garçons con estilo boxer que usó para la Met Gala de 2012 como una afirmación de que la tendencia de la ropa interior visible (y los códigos de vestimenta en general), ya no cuentan con un sesgo de género.

SARAH JESSICA PARKER en 2014: La actriz Sarah Jessica Parker fue declarada como una de las que mejor interpretó la temática de esta edición dedicada al diseñador de Alta Costura Charles James, convirtiéndose en uno de los estilismos favoritos de la noche. La cola de estampado geométrico, la caída del vestido de Oscar de la Renta y los guantes blancos hacían parecer al alter ego de Carrie una auténtica inspiración.

RIHANNA en 2015: La cantante lució un diseño de una diseñadora china, en la gala que pretendía homenajear la estética oriental, que tenía un peso de 25 kilos y la cola medía casi 5 metros. Con un diseño de Guo Pei captó la atención de todos los fanáticos rompiendo internet con su estilo.

KATY PERRY en 2019: Con una obra maestra, ingeniosa y teatral el director creativo de Moschino, Jeremy Scott hizo brillar el estilo de camp que creó para la cantante Katy Perry, quién se apoderó de toda la atención luciendo un corsé incorporado con dos paquetes de baterías ocultas para iluminar las luces de la lámpara, transformándola en un candelabro humano que sin duda quedo en la retina de los fanáticos.

LADY GAGA en 2019: La estrella Lady Gaga demostró que se pueden usar más de un vestido a la vez a través de la versatilidad. Ella lució lo que a primera vista parecia ser un solo vestido, sin embargo, terminó presentando 3 atuendos, que de la mano de su creador, Brandon Maxwell, fueron descubriéndose uno por uno, creando un verdadero show en vivo en la alfombra rosa de esa edición.

KYLIE & KENDALL JENNER en 2019: Kylie y Kendall demostraron que sólo hay una forma de demostrar una hermandad en la alfombra cuando optaron por lucir vestidos Versace con plumas en tonos brillantes. Kylie Jenner deslumbró con un vestido lila tonal, con una peluca de lavanda coordinada, mientras que su hermana fue de naranja. Los tonos discondartes de este dúo, celebraron el estilo personal de las hermanas.

JARED LETTO en 2023: Cuando el aclamado actor Jared Leto se convirtió en Choupette, la gata heredera de Karl Lagerfeld sin duda será un momento que quedará para la historia de la alfombra rosada más icónica del mundo. Leto lo volvió a hacer. Tras impactar hace cinco años con una réplica de su propia