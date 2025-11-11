El especial «Fama y Fentanilo» revela el impacto de la droga mortal que no distingue clase social

De Prince a Angus Cloud: « Fama y Fentanilo » expone la tragedia social y cultural del opioide letal

• El especial expone la tragedia nacional que significó el fentanilo, un opioide 50 veces más potente que la heroína.

(13/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) México, México.- A&E estrena este jueves 13 de noviembre, el especial documental «Fama y Fentanilo«, una producción presentada y producida ejecutivamente por el rapero, actor y productor Ice-T. El especial ofrece una mirada cruda y urgente sobre la droga que transformó el panorama social y cultural de Estados Unidos: el fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, que se ha convertido en una tragedia nacional que no distingue fama, edad ni clase social.

El documental recorre los devastadores casos de figuras como Prince, Mac Miller, Tom Petty, Angus Cloud, Michael K. Williams y Coolio, cuyas muertes accidentales por sobredosis marcaron un antes y un después en la percepción pública del fentanilo.

La epidemia silenciosa y sus víctimas

El especial «Fama y Fentanilo» no solo se centra en las celebridades, sino que también da voz a familias comunes que enfrentan pérdidas devastadoras. Se incluyen los testimonios de padres que convirtieron el dolor en lucha, como Juli Shamash, madre de Tyler (quien impulsó la Tyler’s Law), y Matt Capelouto, padre de Alexandra (impulsor de la Alexandra’s Law), quienes promueven tests de detección y penas más severas para quienes distribuyen pastillas adulteradas.

El documental reconstruye cómo, tras las muertes de Prince (2016) y Tom Petty (2017), el término fentanilo comenzó a resonar en los medios, revelando una epidemia que escaló rápidamente. De 19,413 muertes anuales por opioides sintéticos en 2016, la cifra superó los 70,000 fallecimientos en 2021, convirtiendo al fentanilo en la principal causa de muerte anual entre los estadounidenses de 18 a 45 años.

Entre las voces resonantes del especial se encuentran el músico y activista Jelly Roll, quien testificó ante el Congreso sobre la crisis, y familiares de las víctimas como Michelle Chambers, hermana de Michael K. Williams. También participan exfiscales, ex agentes federales, periodistas de investigación como Nick Miroff (The Washington Post) y expertos médicos.

Consecuencias judiciales y la lucha por la prevención

El especial también aborda la reacción del sistema judicial y las comunidades. Casos como el de Michael K. Williams derivaron en la condena del traficante que le vendió las dosis fatales. Mientras que, padres como Debra y Barry Gallagher enfocaron sus esfuerzos en promover políticas de control sobre el tráfico de pastillas falsas.

En paralelo a las acciones legales, organizaciones comunitarias como Ruff Ryders Rescue Foundation promueven la prevención del consumo, y figuras como la cantante Demi Lovato y la comediante Kate Quigley comparten sus experiencias de sobredosis casi fatales por consumir drogas adulteradas con fentanilo, visibilizando el riesgo entre círculos de celebridades.

A pesar de medidas recientes, como la Fend Off Fentanyl Act firmada por el presidente Joe Biden en 2024, la droga sigue cobrando vidas, aunque los datos preliminares de 2023 muestran por primera vez un leve descenso en las muertes.

El especial «Fama y Fentanilo» es una producción de Candle True Stories para A&E.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: