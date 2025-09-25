El premio «History Makers» de A+E Networks Latin America destaca el liderazgo en la industria

«History Makers» reconoce a los líderes de la industria por su innovación y excelencia

• Durante su primer Innovation Summit en la Ciudad de México, el premio «History Makers» fue otorgado a Claudia Contreras de PPG Comex y Anjanette Correa de OMG.

(25/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- A+E Networks Latin America, en el marco de su compromiso con la Transformación, Adaptación e Innovación en la industria, ha lanzado «History Makers«, una iniciativa para reconocer a los líderes de la industria que se distinguen por su creatividad, innovación, datos, contenido y tecnología. El galardón es una extensión del legado de «Una Idea para Cambiar la Historia», un programa que impulsó a jóvenes emprendedores. Con History Makers, la compañía busca honrar a aquellos que, desde sus posiciones de liderazgo, están redefiniendo los estándares de la industria.

Los primeros galardonados

En el primer Innovation Summit de la compañía, celebrado en la Ciudad de México, HISTORY otorgó el prestigioso reconocimiento a dos destacadas figuras de la industria:

• Claudia Contreras, directora de marketing de PPG Comex, fue galardonada en la categoría de Innovación, destacando su enfoque en campañas disruptivas y alianzas estratégicas, como la reciente colaboración con marcas como Cheetos y Ghandi.

• Anjanette Correa, CIO de OMG en México, recibió el reconocimiento en la categoría de Tecnología, por su liderazgo en soluciones digitales avanzadas que transforman la forma en que las marcas se conectan con sus audiencias en entornos seguros y premium.

Eduardo Ruiz, presidente y gerente general de A+E Networks Latin America, expresó que «continuando el legado de Una Idea para Cambiar la Historia, hemos decidido crear el premio History Makers y poner el foco en lo positivo, celebrar y reconocer a aquellos líderes que se destacan». Agregó que el objetivo es elevar los estándares de la industria y la experiencia multiplataforma de los usuarios.

Este reconocimiento será entregado de forma continua a líderes que, desde diferentes ámbitos, impulsen la creatividad, la innovación y la transformación en América Latina. A+E Networks Latin America es una sociedad entre A+E Television Networks y Ole Communications.