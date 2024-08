‘A Friend of the Family’: La nueva serie de true crime estrena en Universal+ el 14 de Agosto

‘A Friend of the Family’ en Universal+, un drama impactante basado en hechos reales

(13/Ago/2024 – Panama24Horas web) LatAm.- Universal+ se prepara para el lanzamiento de su más reciente serie original, “A Friend of the Family”, un impactante drama basado en hechos reales que explora uno de los casos más escalofriantes de secuestro y abuso en la historia reciente. La serie debutará el 14 de agosto a las 8:30 PM COL/PAN, ofreciendo una mirada profunda y conmovedora a una historia de traición y resiliencia.

“A Friend of the Family” promete captar la atención de la audiencia con su narrativa intensa y poderosa, convirtiéndose en una de las series más comentadas del año. Esta producción, del género true crime, no solo proporciona entretenimiento, sino que también invita a la reflexión sobre la confianza, la vulnerabilidad y los oscuros secretos que pueden estar ocultos en la vida cotidiana.

La serie cuenta con un elenco estelar que incluye a Jake Lacy, conocido por su papel en «Apples Never Fall», Colin Hanks de «Fargo», y la ganadora del Oscar Anna Paquin, famosa por su trabajo en «True Blood». Junto a ellos, las jóvenes actrices Mckenna Grace y Hendrick Yancey interpretan a Jan Broberg en diferentes etapas de su vida, la víctima que sufrió los abusos del depredador Berchtold. La producción lleva la firma de Nick Antosca, reconocido por su trabajo en el género del true crime con producciones como «The Act» y «Candy», quien actúa como showrunner, escritor y productor.

“A Friend of the Family” se estrenará en Universal+ y los episodios estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming de NBCUniversal, asegurando que los suscriptores puedan disfrutar de este emocionante drama en cualquier momento.

Para acceder a Universal+, los espectadores pueden sintonizar a través de los siguientes cableoperadores:

• DIRECTV:

Premiere East: 571 / 1571 (HD)

Premiere West: 576 / 1576 (HD)

• CLARO:

➡ Premiere East: 792

➡ Premiere West: 793

• TIGO:

➡ TV Digital Android / Fibra: Premiere: 420

• ETB: Disfruta de toda la programación a través de la App de Universal+ on-demand.

Además, Universal+ está disponible en Amazon Prime a través de Prime Video Channels.

¡No te pierdas el esperado estreno de «A Friend of the Family» y sumérgete en esta apasionante historia basada en hechos reales!