A&E estrena «Falco», la atrapante serie sobre un detective que despierta de un coma

Sagamore Stévenin protagoniza «Falco», la nueva serie de A&E que combina acción y misterio

• La ficción sigue al detective Alexandre Falco, quien debe enfrentarse a un mundo y una familia que siguieron adelante sin él, mientras resuelve complejos casos de homicidio en una trama que combina acción, drama emocional y misterio.

(25/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- A&E estrena este octubre la serie Falco, un drama policial de origen francés que narra el impactante regreso a la vida del brillante detective Alexandre Falco. Tras despertar de un coma que duró 22 años, Falco, interpretado por Sagamore Stévenin, debe enfrentarse a un mundo completamente nuevo y a una familia que tuvo que seguir adelante sin él.

La ficción estrena dos episodios cada domingo en A&E, sumándose a la pantalla del canal como parte de su compromiso con las mejores producciones internacionales del género policial.

El desafío de un nuevo comienzo

El detective Alexandre Falco intenta reconstruir su vida mientras se reincorpora a la fuerza policial, pero el paso del tiempo le presenta un escenario complejo: su hija, Pauline (Marie Béraud), ya es adulta; su esposa, Carole (Mathilde Lebrequier), ha rehecho su vida; y su antiguo colega, Jean-Paul Ménard (Arno Chevrier), ostenta ahora el cargo de comisario.

En paralelo a su drama personal, Falco debe resolver una serie de crímenes desconcertantes. Estos casos van desde un asesino en serie que envenena mujeres hasta homicidios de hombres adinerados ejecutados por profesionales. A medida que avanza en las investigaciones junto a su nueva colega Éva Blum (Alexia Barlier) y su nuevo compañero Romain Chevalier (Clément Manuel), Falco comienza a revivir fragmentos de su propio accidente ocurrido en 1991.

La trama explora la incógnita de lo que realmente ocurrió aquella noche, mientras el detective lucha por determinar si podrá recuperar a su familia o si su trabajo será lo único que le quede.

Producción y compromiso con el género policial

«Falco» combina de manera efectiva misterio, acción y un profundo drama emocional, construyendo una historia sobre segundas oportunidades y los fantasmas del pasado. La serie cuenta con una narrativa sólida, personajes profundos y casos que mantienen la tensión al límite, consolidando la apuesta de A&E por el género criminal, tras producciones como “Código 100”.

La serie fue realizada por Beaubourg Audiovisuel, una productora francesa reconocida por su contenido de alta calidad para televisión. La dirección estuvo a cargo de Alexandre Laurent, Jean-Christophe Delpias y Marwen Abdallah, con guion de Clothilde Jamin, quien también se desempeñó como jefa de guion. La dirección de fotografía de Marc Falchier aporta una estética visual distintiva que potencia la atmósfera de suspenso.

Estrenada originalmente en 2013 en el canal TF1, «Falco» se estableció como una de las producciones francesas más exitosas dentro del género criminal, logrando conquistar audiencias internacionales.