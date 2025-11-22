Doble estreno de temporada en A&E Series: Llega Falco con sus temporadas dos y tres

A&E Series continúa con los episodios de Acusado ¿Yo lo hice? y nuevas temporadas de Falco



• A&E Series renueva su programación de noviembre con el estreno de la segunda y tercera temporada de Falco , el drama policiaco del detective que despierta de un coma de 22 años.

(22/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La programación de A&E Series en Latinoamérica continúa con una doble oferta de estrenos durante noviembre de 2025, destacando el regreso de la serie dramática Falco con sus temporadas dos y tres, además de la emisión de nuevos episodios del true crime Acusado ¿Yo lo hice?.

El Regreso del Detective Falco

La serie Falco se estrena con nuevas temporadas en A&E Series, presentando la historia del detective que despierta de un coma de 22 años y debe afrontar una nueva realidad. Su vida ha continuado sin él; su hija ha crecido y su esposa mantiene una relación con el patólogo forense Philippe Chéron.

• Domingo, 23 de noviembre (Temporada 2): Se emitirán los episodios Samaël (#205) y Artífices (#206). En el primer episodio, Falco lidia con la muerte de su mejor amigo, Ménard, lo que le impide desentrañar la verdad sobre su pasado compartido, mientras la policía investiga un asesinato con aparentes motivos rituales cristianos. En el segundo, la desaparición del sustituto de Ménard, Romain, lleva a Falco a recibir un video que lo obliga a ayudar a un prisionero a escapar de la policía local.

• Domingo, 30 de noviembre (Temporada 3): Se presentará la doble entrega de Caos: Primera Parte (#301) y Caos: Segunda Parte (#302).

Falco se emitirá los domingos a las 11:00 p.m. MEX-ARG-COL.

Nuevos Casos de Crímenes Reales en Acusado ¿Yo lo hice?

El ciclo de true crime Acusado ¿Yo lo hice? presenta historias reales de personas juzgadas por delitos graves, incluyendo asesinato, terrorismo o agresión. El programa reconstruye cada caso con imágenes exclusivas y testimonios, manteniendo en secreto el destino de los implicados hasta el veredicto final.

• Miércoles, 26 de noviembre: Se estrena el episodio ¿Policía asesino o pistolero inocente? (#07). Este capítulo se centra en un policía fuera de servicio que dispara a un hombre durante una fiesta, alegando defensa propia tras una discusión. Sin embargo, un cambio en la declaración de un testigo resulta en una acusación de asesinato. El episodio explora la duda sobre si el oficial actuó para salvar su vida o si se trata de un caso de brutalidad policial.

Acusado ¿Yo lo hice? se emite los miércoles a las 10:50 p.m. MEX-ARG-COL.

