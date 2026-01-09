A&E confirma el estreno de la tercera temporada de Clientes en Furia en América Latina

Nuevos episodios de Clientes en Furia llegan a la pantalla de A&E este 12 de enero

• Con el estreno de dos episodios semanales, la tercera entrega de la serie explora desde altercados en aeropuertos hasta insólitos enfrentamientos en tiendas y transporte público.

(09/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- A&E anunció el estreno exclusivo de la tercera temporada de Clientes en Furia a partir del lunes 12 de enero. La serie de género real life regresa a la pantalla para exponer situaciones límite en el servicio al cliente, documentando cómo reacciona el personal de primera línea ante consumidores descontentos, demandas irracionales y comportamientos fuera de control.

Tras el éxito de las temporadas previas lanzadas en 2025, esta nueva producción profundiza en los conflictos que surgen en ventanillas de comida rápida, controles de seguridad y establecimientos comerciales. La premisa del programa demuestra que las presiones del entorno laboral y la falta de tolerancia pueden transformar desacuerdos triviales en enfrentamientos que requieren, en múltiples ocasiones, la intervención de las autoridades.

Estrenos semanales y casos impactantes

La tercera temporada de Clientes en Furia presentará dos episodios nuevos cada semana. En el inicio de esta entrega, los espectadores podrán ver casos registrados en Las Vegas, donde un conductor de aplicación y su pasajero protagonizan una violenta disputa. Asimismo, se documentan incidentes en Orlando, Florida, relacionados con pasajeros expulsados de aviones, y altercados físicos en salones de belleza de Oklahoma provocados por comentarios ofensivos.

El programa también captura escenas de peligro extremo, como una camioneta que termina envuelta en llamas en una ventanilla de autoservicio y confrontaciones violentas en sistemas de transporte público en ciudades como Carolina del Norte y Nueva York.

Análisis de la tensión social

A lo largo de los capítulos, la serie despliega una narrativa sobre la vulnerabilidad de los trabajadores y el colapso de la paciencia ciudadana. En ciudades como Oakland y Chicago, los episodios muestran peleas masivas en áreas de recolección de equipaje y forcejeos entre empleados que escalan de manera impredecible. Según la producción, estas historias actuales reflejan un clima de tensión constante entre usuarios y prestadores de servicios en estadios, estaciones de metro y parques de diversiones.

Clientes en Furia mantiene su enfoque sin filtros sobre la realidad del sector servicios, exponiendo cómo malentendidos mínimos derivan en reacciones desmedidas que desafían la norma social y la seguridad pública. Los episodios se emitirán a las 10:50 PM en horarios de Colombia y México, brindando una mirada cruda a los desafíos de la atención al público en la actualidad.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: