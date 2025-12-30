A&E anuncia su especial de Año Nuevo con maratón de cine de acción

Grandes éxitos de taquilla llegan a A&E en el especial de Año Nuevo

• El canal de entretenimiento despide el 2025 con una selección de películas que incluyen desde superhéroes hasta thrillers de ciencia ficción y suspenso.

(30/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La plataforma de entretenimiento A&E ha confirmado su programación para el próximo 31 de diciembre, presentando un especial de Año Nuevo diseñado para los amantes de las historias de acción, superhéroes y ciencia ficción. La propuesta cinematográfica está orientada a una audiencia adulta y combina éxitos de taquilla internacional con narrativas intensas que marcarán la transición hacia el 2026.

Acción y ciencia ficción para el fin de año

La jornada inicia a las 4:38 p.m. (Mex/Col) con El Transportador 3, cinta donde Jason Statham retoma su papel como Frank Martin en una misión de alto riesgo para entregar a la hija de un funcionario ucraniano. A continuación, a las 6:20 p.m., llegará a la pantalla El Hombre-Araña, el clásico protagonizado por Tobey Maguire que relata el origen de Peter Parker y su enfrentamiento contra el Green Goblin.

En el horario estelar de las 8:30 p.m., el especial de Año Nuevo presenta Elysium, un thriller de ciencia ficción ubicado en el año 2154. La película, estelarizada por Matt Damon y Jodie Foster, explora la división social extrema entre una estación espacial de lujo y una Tierra en ruinas, donde el protagonista emprende una misión que busca traer igualdad a ambos mundos.

Suspenso y misterio hacia la medianoche

Para cerrar la noche y recibir el año nuevo, la programación se traslada al universo de suspenso con Cloverfield: Monstruo a las 10:30 p.m., seguida por la aclamada Avenida Cloverfield 10 a las 11:55 p.m. Esta última cuenta con la actuación de John Goodman y Mary Elizabeth Winstead en una tensa trama que transcurre dentro de un búnker misterioso tras un accidente automovilístico.

A&E reafirma su posición como una plataforma líder en entretenimiento que combina series, películas de acción y producciones originales de la vida real, llegando actualmente a más de 75 millones de hogares. Con este maratón, el canal busca ofrecer una experiencia inmersiva para despedir el 2025 con lo mejor de A&E Movies.

