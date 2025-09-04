A&E estrena “CÓDIGO 100”: Un intenso drama policial con Monaghan y Nyqvist

“CÓDIGO 100” l lega a A&E: La s erie que u ne a d os d etectives en un Drama Policial g lobal

El nuevo drama policial de A&E, “CÓDIGO 100”, sigue a un detective de Nueva York y uno de Estocolmo, obligados a colaborar para resolver una serie de crímenes brutales y enigmáticos que conectan a ambas ciudades.

(4/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) LatAm.- El próximo 7 de septiembre, el canal A&E presenta “CÓDIGO 100”, un drama policial de doce episodios que destaca por su atmósfera cargada de misterio y suspenso. Creada por Bobby Moresco, guionista ganador del Oscar por Crash, la producción sueco-alemana conecta los destinos de Nueva York y Estocolmo a través de una serie de asesinatos enigmáticos, en un relato que explora las profundidades de la investigación criminal.

La trama se ambienta en 2015, año en el que la policía de Nueva York se enfrenta a una serie de asesinatos de mujeres jóvenes, de cabello rubio y ojos azules, cuyos cuerpos son encontrados en campos de flores. Meses de investigación no han dado frutos, por lo que el detective Tommy Conley (interpretado por Dominic Monaghan) obtiene un permiso especial para trasladarse a Suecia, donde casos similares han comenzado a aparecer, lo que indica un posible vínculo. En Estocolmo, Conley es asignado para trabajar con Mikael Eklund (Michael Nyqvist), un oficial con años de experiencia que está a punto de jubilarse y que se rige estrictamente por el protocolo. Lo que inicialmente es una relación tensa y conflictiva, se transforma en una alianza necesaria cuando ambos detectives confirman la conexión entre los crímenes de los dos países.

A medida que la investigación se intensifica, las personalidades opuestas de Conley y Eklund colisionan. Conley lleva sobre sus hombros el peso de la muerte de su novia, quien falleció en un operativo en Nueva York; mientras que Eklund intenta reconstruir la relación con su hija, Hanna. Los fantasmas de su pasado se suman a una persecución llena de complejidad, donde se enfrentan no solo a un astuto asesino en serie, sino también a imitadores, redes criminales y la enigmática figura de “L.H.”, un reclutador de la dark web. El reparto lo complementan Kristoffer Berglund, Peter Eggers y Cecilia Häll, quienes dan vida al equipo de investigación que se sumerge en un entramado de pistas, traiciones y persecuciones.

La serie cuenta con las actuaciones de Dominic Monaghan, conocido por sus papeles en El Señor de los Anillos y Lost, y el fallecido actor sueco Michael Nyqvist, memorable por su rol en la saga original de Millennium y en películas de acción como Misión Imposible: Protocolo Fantasma y John Wick. La serie, dirigida por Jonathan Sjöberg, Bobby Moresco, Lisa James Larsson y Andreas Öhman, es una de las últimas grandes interpretaciones de Nyqvist, quien falleció en 2017 a los 56 años.