A&E estrena el documental Desaparecida: El caso de Jonelle Matthews, una historia que estremeció a Estados Unidos

A&E presentará el caso Jonelle Matthews: una historia real que se resolvió 34 años después

(12/Ago/2025 – web – Panama24Horas) LatAm.- Este miércoles 13 de agosto a las 23 hs (ARG–COL–PAN–MEX), el canal A&E estrena Desaparecida: El caso de Jonelle Matthews, un documental en dos partes que reconstruye uno de los casos más desconcertantes de desaparición infantil en Estados Unidos. La historia de Jonelle, una niña de 12 años cuyo rostro fue impreso en cartones de leche tras desaparecer en 1984, vuelve a conmocionar al país tras el hallazgo de sus restos 34 años después.

Cinco días antes de Navidad, Jonelle desaparece de su hogar en Greeley, Colorado. Su caso moviliza al FBI y al presidente Ronald Reagan, y da origen a la histórica campaña de niños perdidos en envases de leche. En 2019, sus restos aparecen a solo 32 kilómetros de su casa, lo que reactiva la investigación y conduce al arresto de Steven Dana Pankey, ex vecino y candidato político, condenado en 2022 por secuestro y asesinato.

Producido por Oxygen, el documental ofrece acceso exclusivo a testimonios inéditos, reconstrucciones impactantes y entrevistas con protagonistas clave. Entre ellos, Angela Hicks, ex esposa de Pankey, rompe el silencio y revela pruebas que resultan decisivas para el juicio.

Desaparecida: El caso de Jonelle Matthews explora el impacto emocional de una tragedia que deja heridas abiertas durante décadas, y cómo la persistencia de familiares, investigadores y testigos permite finalmente encontrar respuestas.

Sinopsis de episodios: Desaparecida: El caso de Jonelle Matthews

Miércoles 13 de agosto – Episodio 1: “Una desaparición devastadora” En diciembre de 1984, Jonelle Matthews, de solo 12 años, desaparece de su hogar en Greeley, Colorado, cinco días antes de Navidad. Su caso conmociona a la comunidad, moviliza al FBI y al presidente Ronald Reagan, y da origen a la histórica campaña de niños perdidos en cartones de leche. Este episodio reconstruye los primeros días de la investigación, el impacto nacional del caso y el dolor de una familia que nunca dejó de buscar respuestas.

Miércoles 20 de agosto – Episodio 2: “Un monstruo liberado” Treinta y cinco años después, en 2019, obreros descubren restos humanos con frenillos en un campo cercano a Greeley. Las pruebas confirman que pertenecen a Jonelle. El hallazgo reactiva la causa y conduce a la condena de Steven Dana Pankey, ex vecino y candidato político, sentenciado en 2022 a cadena perpetua por secuestro y asesinato. Este episodio revela cómo se resolvió finalmente el caso gracias al testimonio clave de Angela Hicks, ex esposa del acusado, y a la persistencia de los investigadores.