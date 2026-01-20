¡Alto! Frontera: Chile revela los operativos de seguridad en la principal terminal aérea chilena

A&E estrena ¡Alto! Frontera: Chile con acceso exclusivo al Aeropuerto de Santiago

• A través de un acceso sin precedentes, ¡Alto! Frontera: Chile documenta casos de tráfico de drogas, irregularidades migratorias y contrabando en uno de los nodos aéreos más activos de Sudamérica.

(20/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Santiago, Chile.- El canal A&E presenta el estreno de la nueva temporada de ¡Alto! Frontera: Chile, una producción que traslada sus cámaras al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. La serie, que inicia sus transmisiones el viernes 23 de enero a las 10:50 PM, ofrece una mirada profunda y exclusiva a los operativos de seguridad que se ejecutan en la principal frontera aérea del país, un punto crítico donde transitan anualmente cerca de 30 millones de pasajeros.

Operativos en el nodo estratégico de Sudamérica

Ubicado en el Valle Central, el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez no solo conecta a Chile con destinos en América, Europa y Oceanía, sino que también gestiona cientos de miles de toneladas de carga anuales. ¡Alto! Frontera: Chile, producida por Omava, documenta la labor diaria de la Policía de Investigaciones (PDI), el Servicio Nacional de Aduanas y brigadas especializadas que enfrentan delitos complejos como el tráfico de sustancias ilícitas, el contrabando de mercancías de alto valor y las irregularidades migratorias.

La serie muestra cómo la tecnología de escáneres, el olfato de la brigada canina y la intuición de los agentes permiten detectar equipajes adulterados o cargas sospechosas camufladas en envíos industriales. Según la producción, la temporada incluye casos de deportaciones, documentación falsa y situaciones de tensión en las terminales de carga y pasajeros.

Casos destacados de la nueva temporada

En los episodios de estreno, las cámaras registran incidentes de alto impacto, como el hallazgo de proyectiles de armas de fuego en el equipaje de pasajeros y operativos antinarcóticos que revelan dobles fondos en maletas de turistas. Uno de los casos documentados involucra a un ciudadano haitiano en un episodio de extrema tensión tras detectarse irregularidades en su documentación de tránsito hacia Panamá, lo que derivó en disturbios dentro de las instalaciones aeroportuarias.

Asimismo, la serie aborda la detección de drogas en maquinaria industrial proveniente de México y el seguimiento de ciudadanos extranjeros vinculados a organizaciones criminales dedicadas al lavado de activos. ¡Alto! Frontera: Chile también expone el procedimiento con ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos que enfrentan pedidos de detención vigentes al llegar al país.

Infraestructura y seguridad fronteriza

Con casi seis décadas de operación, el aeropuerto de Santiago es el único en América Latina con vuelos directos hacia Oceanía. Esta característica lo posiciona como una «ruta caliente» para el tráfico internacional. La serie revela cómo los más de 170 mil metros cuadrados de las terminales son vigilados permanentemente para garantizar la seguridad nacional.

La programación de A&E emitirá dos episodios estreno cada viernes, permitiendo a la audiencia conocer de cerca los desafíos que plantea la protección de las fronteras en el país más largo del mundo, donde cada decisión de los agentes puede ser determinante para frenar el crimen antes de que cruce los controles.

