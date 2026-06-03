A+E Networks Latin America lanza A+E Precision, su nueva solución integral de video multiplataforma

A+E Networks Latin America lanza A+E Precision, su nueva solución integral de video multiplataforma
A+E Networks Latin America lanza A+E Precision, su nueva solución integral de video multiplataformaA+E Networks Latin America

A+E Networks Latin America unifica su portafolio con el de AMC Networks International para superar la fragmentación del consumo de video en la región y ofrecer optimización de campañas mediante un único KPI.

Innovación publicitaria define el lanzamiento de A+E Precision en el mercado regional

• La nueva solución comercial y de medición busca conectar audiencias y marcas a través de televisión lineal, digital, Connected TV y redes sociales bajo una estrategia integrada y orientada a resultados reales.

(03/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Latinoamérica.- A+E Networks Latin America anunció el lanzamiento de A+E Precision, una nueva solución comercial y de medición desarrollada para conectar audiencias y marcas a través de TV lineal, Connected TV, digital, redes sociales, branded content y experiencias en vivo, bajo una estrategia integrada orientada a resultados. La iniciativa surge en respuesta directa a la transformación en los hábitos de consumo de video y a la creciente necesidad de anunciantes y agencias de contar con herramientas que permitan planificar, medir y optimizar campañas de manera unificada, superando la fragmentación existente entre las diferentes plataformas. En ese contexto, la nueva herramienta busca integrar data, tecnología, contenido y medición dentro de un mismo ecosistema multiplataforma.

La EVP Programming & Advertising Sales de A+E Networks Latin America, Daniela Martínez, señaló en tercera persona que hoy en día las audiencias consumen video de forma integrada, mientras que la industria todavía planifica y mide de manera fragmentada. La ejecutiva afirmó que el desarrollo representa la evolución de su negocio hacia un ecosistema de video premium, conectado y orientado a resultados reales para las marcas.

Alianza estratégica y alcance del portafolio

La herramienta integra el portafolio de marcas de A+E Networks Latin America (A&E, History, History2 y Lifetime) junto con el de AMC Networks International Latin America, el cual incluye los canales AMC, AMC Series, El Gourmet, Europa Europa y Film & Arts. Esta unificación de catálogos se ejecuta tras el reciente acuerdo mediante el cual A+E Networks Latin America asumió la representación de las ventas publicitarias de AMCNI Latin America en México y en el mercado panregional de América Latina.

El ecosistema integrado combina los formatos de TV lineal y Connected TV (CTV), video digital y amplificación social, junto con herramientas avanzadas de data, atribución y optimización de campañas publicitarias. Esta estructura permite el desarrollo de estrategias multiplataforma respaldadas por una visión unificada de audiencias y de resultados comerciales.

Pilares estratégicos de la herramienta

Como parte de esta evolución operativa, la solución comercial se estructura sobre tres pilares estratégicos definidos por la empresa:

• Total Audience+: Ofrece soluciones de medición multiplataforma y alcance deduplicado.

• AudienceIQ: Incorpora herramientas de research, brand lift y análisis de efectividad de campañas.

• A+E Outcomes: Enfocado en la atribución y medición de impacto orientadas a KPIs y resultados de negocio.

A+E Networks Latin America también destacó la fortaleza actual de su ecosistema multiplataforma en México, donde registra más de 750 millones de impresiones promedio mensuales a través de plataformas on y off, sumado a una sólida capacidad de alcance frente a los principales grupos de entretenimiento de la región.

Por su parte, el Sr. Director of Ad Sales for Mexico & Miami de A+E Networks Latin America, Diego Fernández, agregó en tercera persona que las marcas buscan cada vez más soluciones que integren escala, precisión y accountability en un mismo ecosistema. El director puntualizó que con esta herramienta pueden conectar contenido, audiencias y resultados de manera mucho más eficiente, ofreciendo campañas realmente integradas, medibles y garantizables utilizando un único KPI.

Finalmente, la nueva plataforma incorpora soluciones integrales desarrolladas junto a marcas líderes de la región, incluyendo producciones originales, experiencias en vivo, formatos cortos, integraciones de marca, alianzas con talentos y campañas 360° diseñadas para generar reconocimiento, interacción y resultados medibles. Con este lanzamiento, la compañía consolida su evolución hacia un modelo comercial enfocado en video premium, innovación y soluciones multiplataforma, adaptado a las nuevas dinámicas de consumo y a las necesidades actuales del mercado publicitario en América Latina.

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