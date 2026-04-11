A&E estrena nuevas temporadas de Patrulla Policial, El Chapo y ¿Quién da má$? en abril

• Patrulla Policial: Lunes a viernes, 10:00 p.m. MEX / 09:00 p.m. COL / 23:00 ARG.

• ¿Quién da má$?: Martes, 08:20 p.m. MEX / 07:20 p.m. COL / 21:20 ARG.

• Escuadrón de Homicidios: Nueva Orleans: Miércoles, 10:50 p.m. MEX / 09:50 p.m. COL / 23:50 ARG.

• El Chapo: Domingos, 09:00 p.m. MEX / 09:00 p.m. COL / 23:00 ARG.

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