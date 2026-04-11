A&E estrena nuevas temporadas de Patrulla Policial, El Chapo y ¿Quién da má$? en abril

A&E estrena nuevas temporadas de Patrulla Policial, El Chapo y ¿Quién da má$? en abril
A&E estrena nuevas temporadas de Patrulla Policial, El Chapo y ¿Quién da má$? en abrilA&E

El canal A&E refuerza su programación de abril con el lanzamiento de la nueva serie Escuadrón de Homicidios: Nueva Orleans y nuevas temporadas de sus franquicias más exitosas.

La serie Escuadrón de Homicidios: Nueva Orleans llega a la pantalla de A&E

• Desde operativos policiales en tiempo real hasta intensas subastas de depósitos, A&E ofrece una mirada sin filtros a la realidad con sus estrenos de la semana del 12 de abril.

(11/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La cadena A&E ha anunciado el lanzamiento de su nueva oferta de programación para el mes de abril en Latinoamérica, destacando el estreno de series de no ficción y nuevas temporadas de sus producciones más reconocidas. Entre las novedades resalta la llegada de la séptima temporada de Patrulla Policial (Live PD: Police Patrol), que se emitirá de lunes a viernes a partir de las 10:00 p.m. en México, brindando una perspectiva transparente sobre la labor de los agentes de la ley en diversas jurisdicciones de los Estados Unidos.

Estrenos y nuevas temporadas de realidad

La señal de A&E incorpora a su grilla la serie Escuadrón de Homicidios: Nueva Orleans, que debuta el miércoles 15 de abril. Esta producción sigue de cerca a los detectives del Departamento de Policía de Nueva Orleans en su esfuerzo por resolver crímenes complejos mediante pruebas balísticas y vigilancia. Asimismo, la decimoquinta temporada de ¿Quién da má$? (Storage Wars) regresa el martes 14 de abril con los subastadores Dan y Laura liderando a los compradores habituales en la búsqueda de tesoros ocultos en depósitos de almacenamiento.

Por otro lado, la tercera temporada de Clientes en furia (Customer Wars) presentará nuevos episodios los lunes a las 10:50 p.m. (MEX), documentando situaciones extremas y el comportamiento de los consumidores en entornos de servicio al cliente.

Drama y acción en el horario estelar

La programación dominical de A&E continúa con la segunda temporada de El Chapo, serie que explora el ascenso y la estructura de poder del narcotráfico desde la década de los 80. En los episodios programados para el 12 de abril, se narra la caída de los Hermanos Avendaño y la expansión de las operaciones del protagonista frente a grupos rivales.

El calendario de emisiones para la semana del 12 al 17 de abril queda estructurado de la siguiente manera:

• Patrulla Policial: Lunes a viernes, 10:00 p.m. MEX / 09:00 p.m. COL / 23:00 ARG.

• ¿Quién da má$?: Martes, 08:20 p.m. MEX / 07:20 p.m. COL / 21:20 ARG.

• Escuadrón de Homicidios: Nueva Orleans: Miércoles, 10:50 p.m. MEX / 09:50 p.m. COL / 23:50 ARG.

• El Chapo: Domingos, 09:00 p.m. MEX / 09:00 p.m. COL / 23:00 ARG.

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