La Agenda Cultural celebra la Navidad con Música, Teatro y Exposiciones

El Ministerio de Cultura (MiCultura) ha publicado su nutrida Agenda Cultural Panamá que se desarrollará entre el 12 y el 19 de diciembre, destacando una amplia oferta de conciertos navideños, obras de teatro y exposiciones en diversas provincias.

Más de 30 Eventos Gratuitos Destacan en la Agenda Cultural del 12 al 19 de Diciembre

 

• La semana cultural en Panamá estará marcada por presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional y el Ballet Nacional, así como talleres y bazares que buscan la integración familiar en la víspera de Navidad.

(12/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura (MiCultura) ha dado a conocer la Agenda Cultural Panamá que se llevará a cabo del 12 al 19 de diciembre , ofreciendo a la ciudadanía una variedad de actividades que incluyen exposiciones de arte, conciertos, obras teatrales y talleres para toda la familia. La programación abarca sedes en la capital, Colón y otras provincias, buscando fomentar la participación ciudadana y el acceso plural al arte.

Lo Más Destacado de la Semana

Uno de los eventos centrales de la semana es la obra de ballet El Cascanueces , con presentaciones del Ballet Nacional en el Teatro Nacional de Panamá. La Orquesta Sinfónica Nacional tendrá varias presentaciones de su Temporada Navideña en lugares como Ciudad de las Artes , la Iglesia Santuario Nacional , y la Iglesia del parque de Juan Díaz.

Otros eventos importantes incluyen:

• Exposiciones y Muestras: El Que Mira Hacia Dentro en Galería Habitante ; la exposición interactiva Picante sobre la historia de los ajíes en Casa del Soldado ; y Pequeños Maestros, Grandes Obras en el Museo Regional de Veraguas, disponible hasta fin de mes.

• Talleres y Arte: Se realizarán talleres como Pintando con Olga Sinclair en el Centro de Arte y Cultura de Colón y Navidad en familia con Olga Sinclair. También se dictará el Taller para cocineros en Colón y talleres familiares como Pinta tu propio ornamento en el Museo del Canal.

• Cine y Audiovisuales: El 1er. Festival de Cine, Arte y Coleccionismo se llevará a cabo en Archivos Nacionales. También se presentará Métete en la Movie Vol.3, una muestra de cortometrajes nacionales e internacionales en Galerías Obarrio , y cine navideño en Colón.

Eventos Familiares y Navideños

La programación se enfoca en el espíritu decembrino con diversas actividades festivas:

• Música y Conciertos: Tarde de villancicos en Town Center Costa del Este; Concierto Viva Navidad de la Orquesta Juvenil y la Red de Coros y Orquestas ; y El Concierto Big Band en el Anfiteatro del Parque Omar.

• Teatro Infantil: Los niños podrán disfrutar de Salvando la navidad en Teatro Pacific , El Burrito Sabanero en Teatro Aba , y Blanca Nieves salva la Navidad en El telonteatrostudio.

• Otros Eventos: Se incluye el Encendido de Luces en San Miguelito y actividades fitness como Zumba Navideña en el Domo del Parque Omar.

MiCultura reitera la invitación a la Consulta Ciudadana del Plan Nacional de Culturas y a participar activamente de la Agenda Cultural Panamá.

