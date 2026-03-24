Que No Muera La Tradición: La nueva obra de Aida Bossa que rescata la oralidad de Bolívar

Aida Bossa estrena el álbum Que No Muera La Tradición como tributo al Caribe colombiano

• A través de Que No Muera La Tradición, Aida Bossa rescata la memoria sonora de su infancia mediante arrullos, cantos de vaquería y juegos tradicionales.

(24/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La reconocida actriz y cantante cartagenera Aida Bossa ha presentado su más reciente producción discográfica titulada Que No Muera La Tradición. Este álbum se define como un proyecto profundamente íntimo y colectivo, donde la artista rinde un sentido homenaje a la tradición oral del Caribe colombiano, enfocándose especialmente en el departamento de Bolívar, territorio fundamental en la construcción de su identidad y sensibilidad artística.

Preservación de la herencia cultural y sonora

El origen de este álbum radica en el firme deseo de salvaguardar y compartir el legado cultural edificado sobre cantos, relatos, mitos y saberes transmitidos generacionalmente. En Que No Muera La Tradición, Bossa explora diversas manifestaciones sonoras que incluyen arrullos, cantos de trabajo, juegos cantados, vaquerías y cantos de velorio. La producción incluye además una canción original, permitiendo que la artista narre y dance un fragmento de la oralidad caribeña que busca resistir el paso del tiempo.

El contenido del disco dialoga directamente con las vivencias personales de la intérprete, desde su infancia en Bolívar y los viajes a la finca de su abuelo, hasta sus recuerdos de adolescencia en el barrio El Cabrero, en Cartagena. La obra también cuenta con una marcada influencia académica derivada de las investigaciones del etnomusicólogo George List, cuyo trabajo sobre la música y poesía en el pueblo de Evitar impulsó en Bossa la necesidad de retomar el canto como un acto de resistencia cultural.

Un recorrido por el ciclo de la vida

Que No Muera La Tradición funciona como un tributo a las distintas etapas de la vida. El repertorio integra las voces de madres y abuelos en los arrullos, las expresiones de los niños durante el juego y los rituales sonoros de los velorios de angelitos, elementos que forman parte del ciclo vital dentro de la cosmogonía oral del Caribe. Según expresó la propia Aida Bossa, este trabajo es una forma de agradecer y asegurar que la herencia que la ha sostenido durante sus más de tres décadas fuera de su región natal permanezca vigente.

Presentaciones y escenarios de tradición

Como parte de las actividades promocionales, Aida Bossa presentó este nuevo material en el CumbiaFest de San Jacinto, Bolívar, participando además en conversatorios sobre la cumbia como herencia viva. El lanzamiento oficial de la producción se llevó a cabo durante La Carnavalada, en el marco del Carnaval de Barranquilla, un evento dedicado a la preservación del patrimonio popular y el fortalecimiento de las artes escénicas. Con esta apuesta, la artista reafirma su compromiso con la memoria y la transmisión de los saberes ancestrales de su tierra.

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