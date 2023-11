Aleska Génesis se une a la ONU en la lucha contra la violencia de género

La empresaria y modelo internacional, Aleska Génesis, ha anunciado su apoyo a la campaña de Naciones Unidas contra la violencia de género

(24/Nov/2023 – web) Niami, EE.UU.- La empresaria y modelo internacional Aleska Génesis anunció su apoyo a la campaña de Naciones Unidas contra la violencia de género.

“Yo viví el maltrato en carne propia, y en ese momento no supe qué hacer ni cómo actuar. Me sentí muy sola y abrumada. Tenía vergüenza de hablarlo, pero, cuando al fin lo hice, me encontré con muchas mujeres que estaban pasando por la misma situación en silencio”, afirmó al presentar su apoyo a ONU Mujeres.

Aleska participó el miércoles en un evento en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, para celebrar la fecha del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La exitosa modelo lanzó el testimonio de que es posible superar el maltrato y brindar herramientas para hacerlo.

Según Naciones Unidas, la violencia contra mujeres y niñas sigue siendo la violación de los derechos humanos más extendida de todo el mundo. Se estima que 736 millones de mujeres —casi una de cada tres— han sufrido violencia física o sexual por parte de la pareja, violencia sexual fuera de la pareja, o ambas formas, al menos una vez en su vida.

“Hay Alguien”, la propia campaña de Aleska

Aparte, la modelo lanzó su propia campaña contra la violencia de género, con el nombre “Hay Alguien” y presentó su nueva fragancia, Strong Heart, de la casa Mala By Aleska Génesis.

Strong Heart recuerda que “Hay Alguien”, incluso en la soledad más grande y el temor más inminente, desprendiendo notas con ligeros toques florales, dulces y picantes, para terminar su recorrido con un secado cálido y leñoso.

Aleska donará una parte de los beneficios de Strong Heart a asociaciones sin fines de lucro que ayudan a personas maltratadas.

“También hablemos a esos hombres y mujeres, que alguna vez han maltratado. ‘Hay Alguien’ que los puede ayudar a cambiar, si tan solo toman la decisión. No es un tema de género, es un tema de respeto, tolerancia y profundo amor para el otro”, explicó.

Aleska Génesis también presentó recientemente su perfume Mala Diamonds Heart.

