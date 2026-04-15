Alianza Francesa de Panamá presenta el filme Luminoso Espacio Salvaje

A través de su programa Soirée Cinéma, la Alianza Francesa de Panamá proyectará una obra introspectiva que explora los límites entre la vida y la muerte en la selva.
Soirée Cinéma de la Alianza Francesa de Panamá exhibirá obra de Mauro Colombo
• La Alianza Francesa de Panamá invita a una experiencia cinematográfica experimental y meditativa de la mano del cineasta Mauro Colombo este 16 de abril.
(15/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Alianza Francesa de Panamá extiende una invitación al público general para una nueva edición de su tradicional programa «Soirée Cinéma», que en esta ocasión presentará la película titulada «Luminoso Espacio Salvaje».
La obra es una creación del cineasta Mauro Colombo, reconocido por su estilo introspectivo, sensorial y experimental. La cinta propone una experiencia cinematográfica que se aleja de las estructuras convencionales para sumergir al espectador en un viaje meditativo.
Sinopsis y propuesta visual
La narrativa de la película se centra en la vivencia de un cineasta quien, tras la pérdida de su padre, experimenta un suceso inexplicable en el corazón de la selva. El filme retrata un cruce fugaz entre la vida y la muerte, convirtiéndose en un punto de partida para un viaje íntimo hacia lo desconocido.
La Alianza Francesa de Panamá destaca que esta producción busca que la realidad se diluya a través de una experiencia sensorial profunda, diseñada para ser sentida más allá de la narrativa verbal tradicional.
Detalles del evento
La proyección se llevará a cabo bajo los siguientes parámetros:
• Fecha: 16 de abril de 2026.
• Hora: 6:30 p. m.
• Lugar: Edificio Casa Blanca, Calle 43 con Av. Justo Arosemena, Ciudad de Panamá.
• Acceso: Entrada gratuita para el público mayor de 12 años.
La institución invita a los amantes del séptimo arte a compartir esta velada única en su sede principal, reafirmando su compromiso con la difusión de propuestas cinematográficas de autor en el país.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Expertos advierten que la salud mental es clave para prevenir enfermedades crónicas
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *