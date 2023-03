Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry y Tommy Henriksen anuncian próximo álbum de Hollywood Vampires en vivo

El primer single que reúne a estas figuras en Live in Río ya está disponible y se titula «I Got a Line On You»

Escucha «I Got a Line On You»

(22/Mar/2023 – web) LatAm.- El supergrupo estadounidense Hollywood Vampires presentó el primer adelanto de su próximo álbum en vivo. Esta banda ofreció en 2015 el que probablemente fue uno de sus conciertos más legendarios, ante más de 100.000 fans en el mítico festival Rock in Río. Esa histórica presentación fue la escogida para ser registrada en el primer álbum en directo de los Hollywood Vampires que será estrenado en junio de este año.

Con Alice Cooper como frontman; la superestrella de Hollywood Johnny Depp; la leyenda de Aerosmith Joe Perry; y el productor y compositor Tommy Henriksen, esta banda ya cuenta con una formación de primera clase. Pero la lista de superestrellas que participó en el concierto que estrenarán próximamente no acaba aquí. Junto a ellos estuvieron en el escenario Duff McKagan (Guns N’ Roses), Matt Sorum (Velvet Revolver) y Bruce Witkin (productor nominado a los Grammy). Entre los invitados especiales figuran también Lzzy Hale (Halestorm), Andreas Kisser (Sepultura) y Zak Starkey (The Who / Oasis). Un cartel que nunca se había reunido en un solo escenario y que este año podrá ser escuchado en el próximo álbum de Hollywood Vampires.

El disco ha sido producido por Bob Ezrin (Deep Purple, KISS, Pink Floyd, etc.). Cuando se realice el estreno, también estará disponible una versión física del LP con unidades limitadas y numeradas a 10.000 copias en todo el mundo, ideal para coleccionistas.