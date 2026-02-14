Alienígenas Ancestrales rinde tributo a Erich von Däniken en su decimoseptima temporada

History estrena la temporada 17 de Alienígenas Ancestrales con especiales Top Ten

• La exitosa serie documental regresa a la pantalla de History este 17 de febrero con seis episodios especiales que analizan los misterios más impactantes del fenómeno ovni.

(17/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La serie documental Alienígenas Ancestrales, convertida en un fenómeno cultural global tras más de quince años en pantalla, estrena su temporada 17 en América Latina a través de la señal de History. A partir del martes 17 de febrero a las 21:50 horas (México), el reconocido ufólogo Giorgio A. Tsoukalos regresa para liderar una investigación que desafía las certezas históricas sobre el posible contacto entre civilizaciones antiguas y seres de otros mundos.

Especiales Top Ten y nuevos enigmas

La nueva entrega de la franquicia inicia con un formato especial de seis capítulos denominado «Top Ten». Estos episodios están dedicados a recopilar y analizar los diez casos más significativos en diversas categorías, incluyendo descubrimientos arqueológicos extraordinarios, monolitos misteriosos, proyectos gubernamentales secretos y tecnologías que resultan inexplicables bajo los estándares científicos actuales.

Entre los temas destacados se encuentran ciudades perdidas en la cordillera de los Andes, esferas metálicas de origen incierto y relatos de naves accidentadas en lugares como Pensilvania, Japón y Gran Bretaña. Asimismo, la serie explora formaciones geográficas en Sri Lanka, Washington y Nuevo México que han sido señaladas históricamente como puntos de actividad extraterrestre o portales hacia otros mundos.

El legado de Erich von Däniken

Esta temporada adquiere una relevancia especial al incluir las últimas participaciones en pantalla de Erich von Däniken, autor del bestseller «Chariots of the Gods?» (Recuerdos del Futuro), quien falleció el pasado 10 de enero a los 90 años. Von Däniken, considerado el padre de la teoría de los antiguos astronautas y consultor histórico de la serie, fue el mentor directo de Tsoukalos.

El presentador Giorgio A. Tsoukalos destaca en tercera persona la influencia fundamental del escritor suizo en su carrera, señalando que sus obras sentaron las bases conceptuales para la investigación que hoy lidera en la serie. La producción reafirma así el papel central de von Däniken en la divulgación de estas teorías que invitan a repensar el pasado de la humanidad desde perspectivas no convencionales.

Impacto y éxito regional

Desde su llegada a Latinoamérica en 2010, Alienígenas Ancestrales se ha consolidado como uno de los contenidos preferidos de la audiencia. Durante 2025, la serie mantuvo niveles de sintonía destacados en mercados clave: se ubicó en el Top 10 del género en México para el segmento de personas mayores de 35 años, fue el segundo estreno más visto en Colombia y alcanzó el Top 5 de estrenos en Brasil, superando el promedio habitual de la señal en un 25%.

La producción, realizada para History por Prometheus Entertainment bajo la producción ejecutiva de Kevin Burns, continúa planteando la pregunta fundamental de si la humanidad está realmente sola en el universo, analizando evidencias que van desde artefactos funerarios antiguos hasta modernos programas de ingeniería inversa de tecnología no humana.

