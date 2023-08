Alterando el tiempo: Descubre la Aventura de THE FLASH en HBO Max este 25 de agosto

(18/Ago/2023 – web) México.- THE FLASH llega a HBO Max este 25 de agosto, como parte de los estrenos exclusivos de la franquicia DEL CINE A TU CASA de HBO Max, que estrena las películas más taquilleras de Warner Bros. y otros grandes estudios cinematográficos después de su estreno en cines.

Y antes de que puedas disfrutar THE FLASH en tu casa por HBO MAX, te dejamos algunos datos que debes saber sobre esta gran producción:

• La trama está inspirada por la historia Flashpoint, un cómic publicado en 2011 que narra las consecuencias de que Flash viaje al pasado para evitar el asesinato de su madre y altere la línea temporal, creando un mundo alternativo donde los héroes y villanos son diferentes.

• La película está protagonizada por Ezra Miller como Barry Allen / The Flash, quien ya interpretó al personaje en las películas Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad, Justice League y Zack Snyder ‘s Justice League.

• THE FLASH cuenta con la participación de dos actores que han interpretado a Batman en el cine: Michael Keaton y Ben Affleck. Keaton retoma su papel de Batman de las películas de Tim Burton, mientras que Affleck repite su papel de Batman del DCEU.

• La película también cuenta con la participación de Sasha Calle como Supergirl, la prima de Superman y una superheroína con poderes similares a los suyos. Calle es la primera actriz latina en interpretar a Supergirl en la pantalla grande.

THE FLASH es dirigida por el director argentino Andy Muschietti (IT, Mamá). Ezra Miller repite su papel de Barry Allen en el primer largometraje dedicado al superhéroe de DC.

Cuando Barry (Ezra Miller) usa sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los eventos del pasado, los mundos chocan. Su intento de salvar a su familia altera el futuro sin darse cuenta, ahora Barry queda atrapado en una realidad en la que el general Zod (Michael Shannon) ha regresado, amenazando con la aniquilación y no hay superhéroes a los que recurrir. Es decir, a menos que Barry pueda sacar a un Batman muy diferente de su retiro y rescatar a un kryptoniano encarcelado… aunque no sea el que está buscando. En última instancia, para salvar el mundo en el que se encuentra y regresar al futuro que conoce, la única esperanza de Barry es correr por su vida.

Pero, ¿será suficiente hacer el último sacrificio para reiniciar el universo?

El elenco de THE FLASH incluye a la estrella en ascenso Sasha Calle, Michael Shannon (Tren bala, Batman vs Superman: El origen de la justicia), Ron Livingston (Loudermilk, El conjuro), Maribel Verdú (El laberinto del fauno, Y tu mamá también), Kiersey Clemons (La liga de la justicia de Zack Snyder, Sweetheart), Antje Traue (Amor prohibido, El Hombre de cero) y Michael Keaton (Spider-Man: De regreso a casa, Batman).

THE FLASH es producida por Barbara Muschietti (IT, Mamá) y Michael Disco (Rampage, San Andreas). El guión es de Christina Hodson (Aves de Presa, Bumblebee), con una historia en pantalla de John Francis Daley y Jonathan Goldstein (Calabozos y Dragones: Honor entre Ladrones, Spider-Man: De regreso a casa) y Joby Harold (Transformers: El despertar de las bestias, El ejército de los muertos), basada en personajes de DC. Los productores ejecutivos son Toby Emmerich, Walter Hamada, Galen Vaisman y Marianne Jenkins.

Junto al director Andy Muschietti detrás de la cámara están el director de fotografía Henry Braham (Guardianes de la Galaxia Vol. 3, El Escuadrón Suicida), el diseñador de producción Paul Denham Austerberry (IT capítulo dos, La forma del agua), los editores Jason Ballantine (las películas de IT, El Gran Gatsby) y Paul Machliss (Los Caballeros, Baby: El Aprendiz del Crimen), y la diseñadora de vestuario Alexandra Byrne (Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia); la música es de Benjamin Wallfisch (El hombre invisible, las películas de IT).

Mira el trailer y descubre más detalles de la más reciente película del universo de DC, protagonizada por Ezra Miller, Sasha Calle y Michael Shannon.

Vía HBO Max – Ink