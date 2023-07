¡Amigos, risas y maratón! Únete a la celebración del #DíaDeFriends en HBO Max el 30 de julio

(25/Jul/2023 – web) Panamá.- Se acerca el 30 de julio, Día Internacional del Amigo, y HBO Max se está preparando para celebrarlo durante todo el día con una maravillosa colección dedicada a la icónica serie FRIENDS. Cada episodio nos recuerda la importancia de tener a esas personas especiales a nuestro lado, y no hay mejor manera de celebrar este día que rodeado de tus amigos más cercanos. En la compañía de amigos y la magia de esta maravillosa serie, encontrarás una razón más para brindar por la amistad y celebrarla en grande. Protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, la sitcom de amigos, creada por David Crane y Marta Kauffman, logró robarse el corazón del público durante 10 increíbles temporadas y, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo una de las comedias más queridas y populares de todos los tiempos. Para celebrar el Día Internacional del Amigo, HBO Max ha preparado una colección especial titulada FRIENDS: No importa cuando tiempo pase, Central Perk siempre será su lugar. Únete a la conversación el próximo 30 de julio, utilizando el hashtag #DíaDeFriends en las redes sociales de HBO Max para hablar de tus momentos favoritos. ¡Prepárate para revivir los momentos más divertidos y emotivos junto a los icónicos amigos de FRIENDS! Reencuéntrate con el grupo de amigos más divertido en estas colecciones de HBO Max.

• LOS MOMENTOS DE LOS QUE HABLARON EN LA REUNIÓN

En esta sección especial, tendrás la oportunidad de revivir los episodios que fueron mencionados en FRIENDS: THE REUNION. En 2021, después de numerosas peticiones de fanáticos de todo el mundo, las estrellas de la aclamada serie regresaron al escenario original de la icónica comedia, el Stage 24 de los estudios Warner Bros., para una reunión inolvidable. Durante este esperado evento, se mencionaron momentos y episodios emblemáticos que hicieron reír y emocionar a la audiencia a lo largo de los años.

• EPISODIOS MAS VISTOS

¿Sabías cuáles fueron los episodios más vistos por la audiencia de FRIENDS? Descúbrelos en esta colección, con los momentos más icónicos y memorables que han dejado huella en la historia de la televisión. Desde el divertido «The One with the Embryos» (temporada 4, episodio 12) con el épico juego de preguntas, hasta el romántico «The One Where Everybody Finds Out» (temporada 5 episodio 14) donde todos descubren la relación de Chandler y Monica, estos episodios te transportarán de nuevo a la magia y las risas que FRIENDS nos regaló durante años.

• EN LOS QUE HAY FESTIVIDADES: Días especiales con amigos especiales

Aquí podrás encontrar los episodios que están llenos de festividades y celebraciones. Podrás sumergirte en la magia de la Navidad, Halloween, Día de Acción de Gracias y un montón de fiestas más.Por otro lado, también podrás encontrar secciones dedicadas a los carismáticos protagonistas de esta sitcom:

• LO MEJOR DE RACHEL: Un corazón de oro, habilidades nulas cocinando (a menos que le preguntes a Joey)

• LO MEJOR DE MONICA: La adicta a la limpieza que todos adoramos

• LO MEJOR DE JOEY: El amigo más noble y seductor de todos los tiempos

• LO MEJOR DE PHOEBE: Existe gente extraña. Pero Phoebe con sus canciones sin sentido es una nueva categoría

• LO MEJOR DE CHANDLER: Tener un amigo chistoso no tiene precio

• LO MEJOR DE ROSS: ¿Estás listo? Es tiempo de Unagi

Únete a la celebración del Día Internacional del Amigo, el próximo 30 de julio, disfrutando de esta selección increíble de FRIENDS e interactuando con los fans de la serie:

#DíaDeFriends @hbomaxla @hbomaxmx

Vía INK PR