Ana María: LIFETIME estrena serie que rompe estereotipos y destaca la resiliencia femenina

La nueva serie Ana María de LIFETIME desafía el machismo con la historia de una taxista en Cali

• La producción, ambientada en Cali, Colombia, es un retrato conmovedor sobre la superación, la lucha por la dignidad y el derecho de las mujeres a ocupar espacios tradicionalmente dominados por hombres.

(03/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- LIFETIME continúa consolidando su compromiso de visibilizar las experiencias de mujeres fuertes y resilientes con el estreno de su nueva serie «ANA MARÍA». La producción, de 15 capítulos, profundamente humana y emotiva, aborda temas cruciales como la lucha por la dignidad y el derecho de las mujeres a incursionar en espacios laborales históricamente dominados por hombres.

La historia de Ana María inicia cuando su vida, aparentemente resuelta, cambia drásticamente. Tras la pérdida de su esposo, la protagonista se ve obligada a asumir en solitario la responsabilidad de su familia en medio de una profunda crisis económica y emocional.

La Reinversión de una Ama de Casa: Taxista y Cafetería Móvil

Ambientada en Cali, Colombia, «ANA MARÍA» sigue la audaz decisión de la protagonista, quien era ama de casa y madre de dos hijos: para sobrevivir, se convierte en taxista, transformando su vehículo en una cafetería móvil.

La actriz colombiana Marcela Carvajal da vida a Ana María, un personaje complejo que se adentra en un mundo hostil y excluyente, donde impera el machismo y la violencia. En su nuevo oficio, la protagonista se enfrenta a desafíos inesperados que ponen a prueba su fuerza y determinación. El texto de la serie, escrito por Teresa Saldarriaga y dirigido por Carlos Forero, bajo la producción de Telepacífico y Hiper Next Media, pone el foco en los dilemas humanos que enfrentan las mujeres en la vida real.

Superación Personal y Drama Familiar

En su proceso de reinvención, Ana María debe liberarse de la influencia de una madre posesiva y controladora que rechaza su nueva vida. Además, en medio de este camino de superación, se permite volver a amar, una decisión que genera tensiones en su entorno más cercano. A pesar de enfrentar la discriminación social y los prejuicios, Ana María encuentra la fuerza para sacar adelante a su familia, logrando al final redescubrir su autonomía y libertad como mujer.

La serie se emitirá todos los domingos en LIFETIME, iniciando el domingo 5 de octubre. La audiencia podrá sumergirse en esta historia de resiliencia con una programación especial de cuatro episodios por noche. El elenco de primer nivel incluye a Luis Mesa, Mariluz Barrera, Jair Arango, Daniela Martínez, Camila Durán, y Carlos Barbosa, entre otros, quienes aportan profundidad a la producción.

Horarios y Emisión

Estreno (4 Episodios): Domingo 5 de octubre.

• 22:00 HS. COL/PAN/MÉX/ARG

• 23:00 HS. VEN

Repetición: Todos los lunes, desde el 6 de octubre.

• 17:00 HS. COL/PAN/MÉX/ARG

• 18:00 HS. VEN