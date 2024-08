Annette Bening emociona en Apples Never Fall con un poderoso monólogo sobre los sacrificios familiares

Annette Bening brilla en Apples Never Fall: un retrato conmovedor de los desafíos del matrimonio y la maternidad

(28/Ago/2024 – Panama24Horas web) LatAm.- Universal+ presenta «Apples Never Fall», la miniserie basada en el best seller «Un Revés Inesperado» de Liane Moriarty, reconocida por su trabajo en «Big Little Lies». La historia sigue a la familia Delaney y la desaparición de Joy, una madre y esposa que deja tras su ausencia un mar de secretos y traiciones familiares. La serie, que ya está disponible completa en Universal+, destaca a Annette Bening en un papel profundamente emotivo y revelador sobre los sacrificios femeninos en el contexto familiar.

La trama gira en torno a Joy Delaney (interpretada por Annette Bening), una entrenadora de tenis retirada que, junto a su esposo Stan (Sam Neill), vendió su academia para disfrutar de una vida más tranquila. Sin embargo, sus planes se ven interrumpidos cuando Joy desaparece misteriosamente durante un paseo en bicicleta, desencadenando un efecto dominó que expone los problemas y traumas ocultos de sus hijos adultos (Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner y Essie Randles).

El monólogo final de Joy, interpretado con maestría por Bening, aborda las frustraciones y resentimientos de una vida entregada a su familia, generando un poderoso impacto en la audiencia. Melanie Marnich, showrunner de la serie, menciona: “Quiero que después de ver los capítulos, los que puedan hacerlo llamen a sus madres, ese es mi deseo”. El monólogo de Bening se ha vuelto viral en redes sociales, resonando profundamente por su mensaje sobre los sacrificios que a menudo pasan desapercibidos.

“Esto es lo que nadie te dice del matrimonio y de la familia…”, comienza Joy en su conmovedor discurso, capturando la cruda realidad de muchas mujeres que se sacrifican sin recibir el reconocimiento esperado. Es esta sinceridad la que ha conectado a la serie con espectadores de todo el mundo, haciéndola un fenómeno en las redes.

La serie también destaca la participación de un talentoso elenco que incluye a Sam Neill, quien interpreta a Stan Delaney, y Jake Lacy, reconocido por su papel en «The White Lotus». Alison Brie encarna a Amy Delaney, la rebelde hija mayor, mientras que Conor Merrigan-Turner y Essie Randles completan la familia Delaney como los hijos menores.

Creada por Melanie Marnich y producida por un equipo de renombre que incluye a David Heyman y la propia Liane Moriarty, «Apples Never Fall» ha capturado la atención tanto de la crítica como del público, no solo por su trama intrigante, sino también por su habilidad para reflejar aspectos reales y emocionales de la vida familiar.

La serie, inspirada en hechos reales que la autora escuchó en podcasts de crímenes durante la pandemia, ya está disponible on demand en Universal+. Los suscriptores pueden acceder a Universal+ a través de sus cableoperadores y plataformas como Amazon Prime.

¡No te pierdas esta fascinante serie en Universal+ y descubre por qué Annette Bening está conquistando corazones con su potente interpretación!