Annette Bening protagoniza «Apples Never Fall» en Universal +

Misterio y emoción llegan con «Apples Never Fall» a Universal +

(11/Jul/2023 – web) LatAm.- Universal + se prepara para el esperado estreno de «Apples Never Fall«, basado en el best seller de Lianne Moriarty. Este thriller familiar promete sumergir al público latinoamericano en un misterio emocionante, explorando las complejidades de las relaciones familiares en un entorno donde las apariencias lo son todo.

La trama se desarrolla en torno a la desaparición de Joy Delaney, madre de cuatro hijos adultos (interpretados por Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner y Essie Randles). La investigación exhaustiva del matrimonio de sus padres revela engaños y secretos ocultos desde su niñez, desmoronando el mundo aparentemente perfecto que conocían.

«Apples Never Fall» no solo profundiza en el misterio detrás de la familia Delaney, sino que también examina las dinámicas familiares complejas y la imperfección humana. La serie capta los matices de la vida interior y las tensiones ocultas de las relaciones humanas, ofreciendo un drama psicológico intenso y emocionante.

No te pierdas el estreno de «Apples Never Fall» el 16 de julio en Universal +. Descubre esta historia que te mantendrá atrapado de principio a fin, disponible exclusivamente en Universal Plus a través de Movil y Tigo, así como en Amazon Prime Video Channels.

