Annette Bening y Sam Neill Protagonizan «Apples Never Fall» en Universal+

Gran Estreno 16 de Julio: Annette Bening y Sam Neill Llegan a Universal+ en el Exclusivo Estreno de «Apples Never Fall»

(1/Jul/2023 – web) LatAm.- Apples Never Fall, la serie basada en el best seller «Un Revés Inesperado» de Liane Moriarty, llegará el próximo 16 de julio a Latinoamérica en exclusiva por Universal+.

Los Delaney parecen una familia feliz, pero cuando Joy desaparece, su marido y sus cuatro hijos adultos se ven obligados a replantear su historia familiar.

Universal+, el paquete de canales premium con miles de horas de contenido On-demand de NBCUniversal, anuncia el estreno exclusivo este 16 de julio del aclamado thriller Apples Never Fall.

Apples Never Fall es el más reciente best seller de Liane Moriarty (en español, «Un Revés Inesperado») y su tercer libro en ser adaptado para una serie de televisión. Dado el inmenso éxito de las adaptaciones anteriores a la pantalla chica, incluidas «Big Little Lies», protagonizada por Nicole Kidman y Reese Witherspoon, y «Nine Perfect Strangers» (también protagonizada por Kidman), Apples Never Fall se convierte en uno de los estrenos más esperados de 2024.

La serie se centra en la aparentemente perfecta familia Delaney formada por los ex entrenadores de tenis Stan (Sam Neill) y Joy (Annette Bening), quienes han vendido su academia y están listos para comenzar los que deberían ser los años dorados de sus vidas.

Mientras esperan pasar tiempo con sus cuatro hijos ya adultos (Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner y Essie Randles), todo cambia cuando una joven herida llama a su puerta, trayéndoles la emoción y brindando la atención que les faltaba. Sin embargo, cuando Joy desaparece repentinamente, sus hijos se ven obligados a analizar el vínculo matrimonial, en apariencia impoluto de sus padres, mientras los secretos más oscuros de cada uno de ellos empiezan a salir a la superficie.

Al igual que las otras novelas de Moriarty, la historia está escrita desde múltiples puntos de vista y está repleta de giros emocionantes. Esto produce que no se le pueda encasillar dentro de un género específico, ya que navega por un sinfín de emociones que llevarán a la audiencia a experimentar múltiples experiencias.

Si bien Apples Never Fall se filmó enteramente en Australia, no se rodó en Sydney tal cual lo expresa la historia de la novela de Moriarty. Para su versión serie, el rodaje tuvo lugar en la soleada Queensland aunque los Delaney viven en la exclusiva zona de Palm Beach, en Miami.

¿Apples Never Fall está basada en una historia real?

Si bien Apples Never Fall es ficción, Moriarty ha admitido que la historia está inspirada en algunos hechos reales.

En una entrevista junto a The Sydney Morning Herald, la autora afirmó que se inspiró en los podcasts sobre crímenes reales que escuchó durante la pandemia.

«Lamentablemente, hay múltiples casos en los que una mujer desaparece y el marido es el principal sospechoso de su asesinato. Invariablemente se le describe como un padre amoroso y eso me hizo pensar en cómo me sentiría si mi madre desapareciera y todo el mundo dijera que mi padre posiblemente la había asesinado”.

¿Quiénes forman el elenco de Apples Never Fall?

La multipremiada actriz Annette Bening (Nyad) adopta el papel principal dándole vida a Joy Delaney, mientras que Sam Neill (Jurassic Park) interpreta a Stan Delaney, su marido en la ficción.

Jake Lacey, mejor conocido por su papel como Shane en The White Lotus, encarna al segundo hijo mayor del matrimonio Delaney, Troy. La hermana mayor y oveja negra de la familia, Amy Delaney, es personificada por la actriz Alison Brie (Mad Men).

Completan el elenco protagónico, Conor Merrigan-Turner (Shattered) y Essie Randles (Speedway), en el rol de los hijos menores del clan Delaney; Logan y Brooke Delaney. Completan el elenco Georgia Flood (Blacklight), Jeanine Serralles (The Woman in the Window) y Dylan Thuraisingham (Sweet Tooth), entre muchos otros.

En el detrás de cámara de Apples Never Fall brillan Melanie Marnich (The Affair, The OA), escritora, showrunner y productora ejecutiva, David Heyman (Gravity, The Marriage Portrait, Once Upon A Time In Hollywood), Albert Page, Jillian Share y la propia Moriarty como productores ejecutivos y Chris Sweeney (The Tourist, Back to Life) quien dirigió varios episodios incluido el capítulo que inaugura la serie.

¡No te pierdas el estreno de Apples Never Fall a partir del 16 de julio en exclusiva por Universal+!

