Antena 3 Internacional estrena la serie documental ‘Los Borbones: una familia real’

Llega a Antena 3 Internacional ‘Los Borbones: una familia real’, el primer documental sobre la monarquía española

(16/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Antena 3 Internacional anunció el estreno de ‘Los Borbones: una familia real’, la primera serie documental centrada en la monarquía española. La producción de seis episodios, que aborda la historia reciente de la Corona, estará disponible en la señal internacional a partir del lunes 22 de diciembre, aunque ya se encuentra completa en la plataforma atresplayer.

Una Mirada Única a la Familia Real

‘Los Borbones: una familia real’ ofrece una mirada única y sin precedentes sobre la familia real española, presentando imágenes y testimonios de gran impacto e interés público. La serie pone especial atención en la sucesión y el prolongado reinado de Juan Carlos I, que finalizó con su abdicación.

El relato se sustenta en una construcción narrativa robusta que incluye el uso extensivo de archivo histórico, documentos inéditos, imágenes de impacto, recreaciones, y los testimonios de diversas figuras, entre ellas historiadores, periodistas, escritores y personas cercanas a la Casa Real.

Equipo de Producción y Colaboraciones

La serie documental está dirigida por el reconocido creador Aitor Gabilondo y la periodista Ana Pastor. Esta producción representa una colaboración significativa entre grandes nombres de la industria audiovisual, siendo una coproducción de Atresmedia, Newtral y Exile Content, en asociación con Alea Media.

Con este proyecto, Atresmedia une fuerzas con los creadores detrás de dos producciones previamente aclamadas: la serie ‘Patria’, de Aitor Gabilondo, y el documental ‘Nevenka’, de Ana Pastor. A ellos se suma Exile Content, el estudio de cine y televisión con sede en Los Ángeles y México, conocido por producciones como ‘A Real Dream’.

Horarios de Emisión en Antena 3 Internacional

El estreno de los episodios de ‘Los Borbones: una familia real’ se realizará los lunes a partir del 22 de diciembre, con los siguientes horarios por región:

Región Horario

• LATAM: 8:30PM Méx / 9:30PM Col / 10:30PM Ven / 11:30PM Arg

• US: 9:30PM ET / 6:30PM PT