Antena 3 Internacional estrena el programa Cara al Show con Marc Giró

Con la participación de colaboradores como Yolanda Ramos y Nacho Duato, el programa Cara al Show combina humor, activismo y música en directo en un plató adaptado.
Marc Giró llega a la televisión internacional con el nuevo formato Cara al Show
• El presentador Marc Giró lidera Cara al Show, un nuevo espacio semanal de entrevistas y análisis crítico que se emitirá por Antena 3 Internacional y atresplayer.
(15/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El esperado programa Cara al Show, que marca el debut de Marc Giró tras su incorporación a Atresmedia, tiene definida su fecha de lanzamiento para el próximo martes 21 de abril a través de la señal de Antena 3 Internacional y la plataforma atresplayer.
Este nuevo formato de entrevistas semanal permitirá al presentador catalán abordar la actualidad con un tono crítico y desenfado. Giró, recientemente galardonado con el Premio Iris a Mejor Presentador, encabeza una propuesta producida por Atresmedia en colaboración con Minuto de Barras, diseñada para integrar a celebridades de primer nivel con el análisis irreverente y el humor.
Estructura y secciones del programa
Cada emisión de Cara al Show iniciará con un monólogo reivindicativo del propio presentador. En este espacio se abordarán temáticas como la perspectiva de género, el feminismo, la defensa de los derechos LGTBIQ+, y la lucha contra el machismo y el racismo. Posteriormente, el conductor recibirá a dos invitados destacados del mundo de la cultura, el activismo, la política o el deporte.
El programa contará con un equipo de colaboradores de amplia trayectoria. Entre ellos figura la actriz Yolanda Ramos y el periodista Pepe Colubi, quienes aportarán su visión irónica de la realidad. Asimismo, el coreógrafo Nacho Duato se estrena como colaborador televisivo en este espacio. La oferta de entretenimiento se completa con las intervenciones de Las Glorias Cabareteras y la música en vivo de la Giró’s Boys Band, un quinteto de jazz que acompañará el desarrollo del show hasta su cierre con una actuación musical.
Innovación y compromiso con la inclusión
El set de grabación se inspira en la estética de los grandes late shows norteamericanos. Una de las características principales de esta producción es que se presenta como el primer plató adaptado de la televisión, lo que asegura una accesibilidad real para todos los invitados y refuerza el compromiso del proyecto con la diversidad y la inclusión.
Trayectoria de Marc Giró
El autor y presentador, nacido en Barcelona en 1974 y licenciado en Historia del Arte, cuenta con una sólida carrera en medios editoriales y audiovisuales. Según destaca la información oficial, Giró ha trabajado previamente en espacios como ‘Late Xou’ y ‘Està Passant’, además de colaborar en programas de Atresmedia como ‘Zapeando’ y ‘Espejo Público’.
A lo largo de su carrera, ha sido reconocido con el Premi Nacional de Comunicació y el Premio Ondas en 2023, consolidándose como una de las figuras más apreciadas del entretenimiento actual antes de asumir el liderazgo de este nuevo proyecto internacional.
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