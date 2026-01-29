Joaquín Sánchez regresa a Antena 3 Internacional con un road trip por tierras niponas

Antena 3 Internacional estrena El Capitán en Japón con Joaquín Sánchez y su familia

• La producción de Atresmedia llevará a la familia desde Sevilla hasta destinos emblemáticos como Tokio, el monte Fuji y Okinawa, enfrentando el desafío de convivir en una cultura milenaria.

(29/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- El próximo miércoles 18 de febrero, la pantalla de Antena 3 Internacional se vestirá de gala para el estreno de ‘El Capitán en Japón’, la nueva propuesta de entretenimiento protagonizada por el carismático exfutbolista Joaquín Sánchez y su familia. Tras la gran acogida de su primera incursión en formato road trip por América, los Sánchez Saborido regresan para explorar los contrastes, la mística y la cultura del país nipón.

Un recorrido de norte a sur por la cultura nipona

En esta nueva temporada, Joaquín Sánchez se embarca en un desafío transcontinental junto a su esposa, Susana Saborido, y sus hijas Salma y Daniela. La travesía, producida por Atresmedia en colaboración con Proamagna, comenzará en la ciudad de Sevilla. Desde allí, la familia volará hacia Tokio para iniciar un viaje que los llevará a lugares icónicos como el monte Fuji, Takayama, Nara, Kioto, Osaka y Okinawa.

A lo largo del trayecto, la familia visitará parajes milenarios y se sumergirá en las tradiciones locales. El programa mostrará a Joaquín nuevamente al volante de una caravana, enfrentando situaciones cotidianas y divertidas mientras aprenden el arte de hacer sushi, practican kárate con expertos y visitan los parques de atracciones más espectaculares de la región.

Desafíos familiares y convivencia lejos de casa

‘El Capitán en Japón’ mantiene la esencia que cautivó al público en su entrega anterior: la exposición de los lazos familiares, la complicidad, las discusiones y los desencuentros propios de una convivencia intensa. En esta ocasión, los protagonistas viajan con el objetivo declarado de aprender a convivir mejor y discutir menos, una tarea que se verá puesta a prueba por las barreras del idioma y las costumbres de una cultura totalmente distinta a la suya durante tres semanas de grabación.

El estreno en Antena 3 Internacional permitirá a la audiencia de Latinoamérica y Estados Unidos seguir paso a paso esta aventura, que también estará disponible de manera global a través de la plataforma atresplayer internacional. Con este lanzamiento, la cadena refuerza su apuesta por el entretenimiento de calidad y los formatos que resaltan la naturalidad de figuras públicas en entornos fuera de lo común.

El programa se emitirá todos los miércoles a partir del 18 de febrero en los siguientes horarios:

• LATAM: 8:30 PM México / 9:30 PM Colombia / 10:30 PM Venezuela / 11:30 PM Argentina.

• US: 9:30 PM ET / 6:30 PM PT.

