Anti de Rihanna: El álbum que desafió los paradigmas del pop comercial

Crónica de una rebelión musical: El impacto y legado de Anti de Rihanna

• Tras una década dominando las listas, la artista barbadense rompió el molde de la industria para explorar un sonido personal y alejado de las fórmulas genéricas.

(02/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La industria musical continúa analizando el fenómeno que supuso la ruptura de la «línea de montaje» del pop por parte de una de sus figuras más emblemáticas. El álbum Anti de Rihanna representó un punto de inflexión donde la artista, tras más de diez años de éxitos ininterrumpidos, decidió priorizar su crecimiento personal y creativo sobre las fórmulas seguras de las listas de éxitos. Este proyecto, que llegó tras un silencio de cuatro años —el más largo de su carrera hasta ese momento—, fue descrito por la propia cantante como la búsqueda de una música que estuviera a la altura de su evolución.

Los resultados comerciales validaron su apuesta arriesgada. La producción alcanzó la certificación de platino en menos de 24 horas y logró posicionarse en el número 1 del Billboard 200. Además, este trabajo otorgó a la iconoclasta de Barbados un récord histórico: ser la primera artista femenina negra en permanecer 200 semanas en los listados de éxitos, demostrando que en un mundo propenso a evitar riesgos, la experimentación puede ser un motor de permanencia.

Una estética enigmática y la vuelta a las raíces

El proceso de lanzamiento de este material estuvo rodeado de un aura de misterio. A diferencia de sus inicios con Music Of The Sun en 2005, donde lanzaba discos casi anualmente, esta etapa mostró a una empresaria expandiendo su imperio hacia el cine y la moda. Antes de la llegada del álbum completo, sencillos como «FourFiveSeconds» y el trap «B__ch Better Have My Money» ya daban pistas de una dirección sonora impredecible. La identidad visual, con una portada que incluía poemas en Braille, reforzaba la narrativa de una artista que se sentía incomprendida por el sistema tradicional.

Uno de los pilares del álbum fue el sencillo «Work». Aunque inicialmente fue confundido por audiencias internacionales debido al uso del patois jamaicano, la canción fue una declaración de autenticidad caribeña. Según declaraciones de la artista, el tema refleja fielmente la forma de hablar en el Caribe, donde el contexto y el sentimiento importan tanto como las palabras mismas. La colaboración con Drake no solo fue un éxito en el Billboard Hot 100, sino una metáfora sobre el esfuerzo constante para mantener el estatus y reparar la propia identidad.

La construcción de una atmósfera sonora diversa

A diferencia de sus trabajos previos cargados de himnos para pistas de baile, Anti de Rihanna se define como un álbum de estados de ánimo. Con una producción minimalista que cede el protagonismo a su voz, el disco exploró el pop-R&B de vanguardia de la mano de arquitectos sonoros como Timbaland, The-Dream y The Weeknd. Desde el homenaje al pop erótico de los 80 inspirado en Prince con «Kiss It Better», hasta la faceta de «savage» en cortes de trap-R&B como «Needed Me», la versatilidad técnica fue la norma.

El proyecto también destaca por su exploración vocal y la ambición de crear música atemporal. Canciones como la balada doo-wop-soul «Love On The Brain» y temas más introspectivos como «Same Ol’ Mistakes» o la producción de Timbaland en «Yeah, I Said It», muestran a una intérprete vulnerable y dispuesta a jugar con diferentes personas en cada pista. En última instancia, este trabajo se consolidó como una rebelión contra las expectativas externas, reafirmando que la verdadera soberanía artística reside en hacer las cosas bajo el propio criterio.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: