Anuncia a los ganadores del concurso de música y canción TropicSpin

(26/Jul/2022 – web) Panamá.- Arawak Media anunció a los ganadores de su primer concurso de música y canciones TropicSpin.

Mejor solista: Janine «JKuhl» Coombs de Jamaica con su entrada «Coffee». “Me siento como uno de los ganadores del Campeonato Mundial en atletismo. Estoy muy feliz de haber ganado”, señaló JKuhl a Caribbean Magazine Plus.

Mejor grupo: Ghetto Crew Feat y Queen Tifa de Surinam con su entrada “N’e Srib’ a Oso”. Queen Tifa indicó “Sé que ganar esto impulsará mi carrera. Estoy tan bendecido porque de donde vengo somos un país pobre, por lo que estoy agradecido por cualquier exposición que pueda tener”.

Estos fueron los mejores de 26 artistas de todo el Caribe y América Central que exhibieron su música en Caribbean Magazine Platform el pasado sábado por la noche. Arawak Media y Caribbean Magazine Plus fueron los responsables de crear esta oportunidad y del premio en metálico.

Al respecto, Jkuhl recibirá $1,500 por su primer lugar como solista y Ghetto Crew y Queen Tifa recibirán $3,000 por el mejor grupo, premio que les brindará más opciones para crear, impulsar y posicionar su música.

Este sábado 30 de julio a las 11 a.m., únase a la página de Facebook de Caribbean Magazine Plus o en su canal de YouTube para conocer a los ganadores y escuchar cómo se sienten acerca de la música. Puede ver la repetición de la competencia de música y canciones TropicSpin en la página de Facebook y en la página de YouTube de Caribbean Magazine Plus, CaribMag TV.

Vía Arawak Media